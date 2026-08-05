Σε ρυθμούς απόλυτου θερινού mood κινείται η Δέσποινα Μοιραράκη, επιλέγοντας το κοσμοπολίτικο νησί των ανέμων για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η αγαπημένη παρουσιάστρια του Star γεμίζει τις μπαταρίες της, μοιραζόμενη συχνά με τους ακολούθους της στα social media αυθεντικές στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Δέσποινα εκπέμπει έναν αέρα ηρεμίας κι ανανεωμένης διάθεσης. Φωτογραφημένη στο ατμοσφαιρικό Agrari Beach -ένα τοπίο όπου οι ξύλινες κατασκευές και η μεσογειακή αισθητική δένουν αρμονικά με το κυκλαδίτικο φως- η παρουσιάστρια παρέδωσε μαθήματα καλοκαιρινού στιλ.

Επιλέγοντας ένα πολύχρωμο floral μπικίνι, τζιν σορτς, αέρινο κιμονό και ένα κομψό ψάθινο γείσο, συνδύασε ιδανικά την άνεση με την κομψότητα.

Συνόδευσε τις φωτογραφίες της με τη λεζάντα: «Μικρές αποδράσεις και όμορφες στιγμές χαλάρωσης!», υπενθυμίζοντας στους followers της τη σημασία του να ξεκλέβουμε χρόνο για μικρές, αληθινές απολαύσεις. Σε ένα ακόμα στιγμιότυπο, φορώντας τα γυαλιά ηλίου της, αφέθηκε στο χάδι του ήλιου αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο της Μυκόνου.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη

Δέσποινα Μοιραράκη: Σταθερή αξία στο τηλεοπτικό τοπίο

Οι διακοπές αυτές αποτελούν το απαραίτητο διάλειμμα πριν από ένα απαιτητικό φθινόπωρο. Η Δέσποινα Μοιραράκη ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στο τηλεοπτικό της «σπίτι», καθώς αναλαμβάνει για 6η συνεχόμενη χρονιά την παρουσίαση του επιτυχημένου Cash Or Trash στο Star. Μάλιστα, πόσταρε κι ένα βίντεο από τα γυρίσματα του νέου κύκλου επεισοδίων.

Με το μοναδικό της ταμπεραμέντο, την αμεσότητα και την εμπειρία της, ετοιμάζεται να οδηγήσει ξανά τους τηλεθεατές στον συναρπαστικό κόσμο των δημοπρασιών και των σπάνιων αντικειμένων.