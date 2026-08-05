Λονδίνο: Γυναίκα επιτέθηκε και τραυμάτισε με ψαλίδι 4 άνδρες

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια

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Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP P(Kirsty Wigglesworth)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 47χρονη γυναίκα επιτέθηκε με ψαλίδι σε τέσσερις άνδρες στο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου.
  • Οι τραυματίες είναι ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
  • Η γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη και φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.
  • Το ψαλίδι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εξετάζεται από την αστυνομία.
  • Το περιστατικό δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια προς το παρόν.

Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με ψαλίδι που εξαπέλυσε 47χρονη γυναίκα σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές του κεντρικού Λονδίνου, το Κόβεντ Γκάρντεν.  

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12:30, τοπική ώρα. Ισχυρές δυνάμεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, μετά την πρώτη κλήση που έλαβαν στις 12:29. 

 

 

Οι τραυματίες είναι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους. 

 

 

Η αστυνομία συνέλαβε μία 47χρονη γυναίκα ως ύποπτη για την επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα τυχόν κίνητρα της. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.  

Στο σημείο βρέθηκε ένα ψαλίδι, το οποίο εξετάζεται ως το πιθανό όπλο της επίθεσης,  σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητά της, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν γνώριζε τους τέσσερις άνδρες.

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, τουλάχιστον προς το παρόν, διευκρίνισε η αστυνομία.   

 

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