Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με ψαλίδι που εξαπέλυσε 47χρονη γυναίκα σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές του κεντρικού Λονδίνου, το Κόβεντ Γκάρντεν.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12:30, τοπική ώρα. Ισχυρές δυνάμεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, μετά την πρώτη κλήση που έλαβαν στις 12:29.

A 47-year-old woman has been arrested after four men were stabbed in Covent Garden in central London, the Metropolitan Police said.



The London Air Ambulance, which landed in Trafalgar Square, was part of the emergency response ➡️ https://t.co/LGFjWJ8pmd pic.twitter.com/P4ee50rO4m — BBC London (@BBCLondonNews) August 5, 2026

Οι τραυματίες είναι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

WATCH : Footage show emergency response teams, an air ambulance landing at Trafalgar Square, and paramedics treating victims at the scene following a knife attack on Endell Street in Covent Garden, London.



Metropolitan Police officers arrested a 47-year-old woman after four men… https://t.co/jeyqoINkSg pic.twitter.com/jzNxH2c1TA — Inside the conflict (@InsidConflict) August 5, 2026

Η αστυνομία συνέλαβε μία 47χρονη γυναίκα ως ύποπτη για την επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα τυχόν κίνητρα της. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

🚨 Picture of the knifewoman who was arrested at the scene of the mass stabbing in Covent Garden, London. https://t.co/g7pz62Fo6L pic.twitter.com/8vHtm0OiWg — The Mercian (@TheMercianNews) August 5, 2026

Στο σημείο βρέθηκε ένα ψαλίδι, το οποίο εξετάζεται ως το πιθανό όπλο της επίθεσης, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητά της, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν γνώριζε τους τέσσερις άνδρες.

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, τουλάχιστον προς το παρόν, διευκρίνισε η αστυνομία.