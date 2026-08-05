Κώστας Καραφώτης: Η νέα super cute φωτογραφία με την κόρη του!

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο από τις καλοκαιρινές διακοπές του Κώστα Καραφώτη και της Κάτιας Μάνου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Καραφώτης μοιράστηκε φωτογραφίες με την κόρη του και τη σύζυγό του Κάτια Μάνου στο Instagram.
  • Η οικογένεια βγήκε για ψώνια σε εμπορικό κέντρο και επισκέφτηκε εστιατόριο.
  • Η κόρη τους είναι επτά μηνών και γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2026.
  • Η βάφτιση της κόρης τους προγραμματίζεται για το καλοκαίρι με περιορισμένο αριθμό καλεσμένων.
  • Ο Καραφώτης έχει αναφέρει ότι η πατρότητα του έχει δώσει νέα δημιουργική πνοή.

Νέα στιγμιότυπα από την οικογενειακή του καθημερινότητα μοιράστηκε ο Κώστας Καραφώτης, ποστάροντας στο Instagram φωτογραφίες από έξοδο με τη σύζυγό του Κάτια Μάνου και την επτά μηνών κόρη τους. Ο τραγουδιστής καταγράφηκε να κρατάει το μωράκι τους στην αγκαλιά του, ενώ σε δεύτερη εικόνα εμφανίζεται η σύζυγός του κατά τη διάρκεια της βόλτας τους.

Κώστας Καραφώτης: Η νέα super cute φωτογραφία με την κόρη του!

Η ανάρτηση έγινε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Εκείνες … κι εγώ!». 

Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους

Η έξοδος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε σε γνωστό εμπορικό κέντρο, ενώ από το υλικό που ανέβηκε φαίνεται πως ακολούθησε και στάση σε εστιατόριο.

Η ανάρτηση του Κώστα Καραφώτη

Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Καραφώτης κι η Κάτια Μάνου έγιναν γονείς τον Ιανουάριο του 2026, όταν υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι. Έκτοτε επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δημοσιοποιώντας μόνο επιλεγμένες στιγμές από τη νέα τους καθημερινότητα. 

Κώστας Καραφώτης: Έγινε πατέρας! Γέννησε η σύζυγός του

Το ζευγάρι διανύει μια νέα φάση στην προσωπική του ζωή, με την προσοχή του στραμμένη στην ανατροφή της κόρης του. Ο Κώστας Καραφώτης έχει αναφερθεί και σε συνεντεύξεις του στην αλλαγή που έφερε η πατρότητα στην καθημερινότητά του, λέγοντας ότι του έδωσε νέα δημιουργική πνοή.

Κώστας Καραφώτης: Η νέα super cute φωτογραφία με την κόρη του!

Τι έχει πει ο Κώστας Καραφώτης για τη βάφτιση

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει ότι η βάφτιση της κόρης τους προγραμματίζεται για μέσα στο καλοκαίρι και θα πραγματοποιηθεί με περιορισμένο αριθμό καλεσμένων. Όπως είχε δηλώσει: «Η βάφτιση θα γίνει σε κλειστό κύκλο».

Η επιλογή αυτή ακολουθεί τη λογική που είχαν κρατήσει και στον γάμο τους, καθώς επιθυμούν να μοιραστούν τη συγκεκριμένη οικογενειακή στιγμή μόνο με ανθρώπους από το στενό συγγενικό και φιλικό τους περιβάλλον.

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