Νέα στιγμιότυπα από την οικογενειακή του καθημερινότητα μοιράστηκε ο Κώστας Καραφώτης, ποστάροντας στο Instagram φωτογραφίες από έξοδο με τη σύζυγό του Κάτια Μάνου και την επτά μηνών κόρη τους. Ο τραγουδιστής καταγράφηκε να κρατάει το μωράκι τους στην αγκαλιά του, ενώ σε δεύτερη εικόνα εμφανίζεται η σύζυγός του κατά τη διάρκεια της βόλτας τους.

Η ανάρτηση έγινε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Εκείνες … κι εγώ!».

Η έξοδος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε σε γνωστό εμπορικό κέντρο, ενώ από το υλικό που ανέβηκε φαίνεται πως ακολούθησε και στάση σε εστιατόριο.

Η ανάρτηση του Κώστα Καραφώτη

Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Καραφώτης κι η Κάτια Μάνου έγιναν γονείς τον Ιανουάριο του 2026, όταν υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι. Έκτοτε επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δημοσιοποιώντας μόνο επιλεγμένες στιγμές από τη νέα τους καθημερινότητα.

Το ζευγάρι διανύει μια νέα φάση στην προσωπική του ζωή, με την προσοχή του στραμμένη στην ανατροφή της κόρης του. Ο Κώστας Καραφώτης έχει αναφερθεί και σε συνεντεύξεις του στην αλλαγή που έφερε η πατρότητα στην καθημερινότητά του, λέγοντας ότι του έδωσε νέα δημιουργική πνοή.

Τι έχει πει ο Κώστας Καραφώτης για τη βάφτιση

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει ότι η βάφτιση της κόρης τους προγραμματίζεται για μέσα στο καλοκαίρι και θα πραγματοποιηθεί με περιορισμένο αριθμό καλεσμένων. Όπως είχε δηλώσει: «Η βάφτιση θα γίνει σε κλειστό κύκλο».

Η επιλογή αυτή ακολουθεί τη λογική που είχαν κρατήσει και στον γάμο τους, καθώς επιθυμούν να μοιραστούν τη συγκεκριμένη οικογενειακή στιγμή μόνο με ανθρώπους από το στενό συγγενικό και φιλικό τους περιβάλλον.