Σπανούλης - Χοψονίδου: Φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης τους, Αιμιλίας

Έκλεισε τα 11 της χρόνια

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Μια από τις πιο ξεχωριστές ημέρες του καλοκαιριού έζησε η οικογένεια του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου, καθώς η κόρη τους Αιμιλία είχε τα γενέθλιά της.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει μια όμορφη πολύτεκνη οικογένεια, άφησε για λίγο στην άκρη τη διακριτικότητα που το χαρακτηρίζει και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους σπάνια οικογενειακά στιγμιότυπα.

Η Ολυμπία Χοψονίδου σε ηλικία 22 ετών σχολιάζει τα «επεισοδιακά» καλλιστεία

Η μικρή Αιμιλία έγινε 11 ετών και οι γονείς της φρόντισαν να κάνουν την ημέρα της ακόμα πιο ξεχωριστή. Η Ολυμπία Χοψονίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της εορτάζουσας, η οποία ποζάρει χαμογελαστή μπροστά από εντυπωσιακά μπαλόνια με τον αριθμό «11», σε ένα σκηνικό γεμάτο χρώμα, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Βραδινή έξοδος για το ζευγάρι!

Σπανούλης - Χοψονίδου: Φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης τους, Αιμιλίας

Τη δική του τρυφερή ευχή θέλησε να μοιραστεί και ο Βασίλης Σπανούλης. Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με την κόρη του, αποτυπώνοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που τους ενώνει.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι δυο τους αποδεικνύουν πως, παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, η οικογένεια αποτελεί πάντα την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Σπανούλης - Χοψονίδου: Φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης τους, Αιμιλίας

Οι αναρτήσεις τους είναι σπάνιες και γι' αυτό κάθε οικογενειακό στιγμιότυπο που δημοσιεύουν συγκεντρώνει αμέσως χιλιάδες likes και ευχές.

Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου έχουν αποκτήσει έξι παιδιά, δημιουργώντας μία από τις πιο αγαπημένες πολύτεκνες οικογένειες της ελληνικής showbiz. Από την πρώτη στιγμή της κοινής τους πορείας έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή, κρατώντας τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μοιράζοντας μόνο λίγες, επιλεγμένες στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Η σχέση τους μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες, με τον πολιτικό τους γάμο να πραγματοποιείται το 2009 και τον θρησκευτικό δύο χρόνια αργότερα. Όλα αυτά τα χρόνια παραμένουν αχώριστοι, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα.

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ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΟΨΟΝΙΔΟΥ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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