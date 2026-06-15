Η Ολυμπία Χοψονίδου σε ηλικία 22 ετών σχολιάζει τα «επεισοδιακά» καλλιστεία

Είχε στεφθεί Σταρ Ελλάς 2006, αφήνοντας στη 2η θέση τη Τζούλια Αλεξανδράτου

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Ήταν 22 χρόνων όταν η Ολυμπία Χοψονίδου στέφθηκε το 2006 Σταρ Ελλάς, ένας διαγωνισμός ομορφιάς ο οποίος συζητήθηκε πολύ, λόγω της γκιμάτσας της τότε «αντιπάλου» της, Τζούλιας Αλεξανδράτου. Πολλοί θυμούνται ότι όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα -και έχασε το στέμμα από την Ολυμπία- έκανε έναν μορφασμό περιφρόνησης on camera και στη συνέχεια αποχώρησε εμφανώς εκνευρισμένη.

Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Βραδινή έξοδος για το ζευγάρι!

Λίγο διάστημα μετά τα καλλιστεία, η όμορφη Ολυμπία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Gala του Star με τη Μαρία Σταματέρη και ερωτήθηκε για την αντίδραση της Αλεξανδράτου, η οποία κατέκτησε, εν τέλει, τον τίτλο της Αναπληρωματικής Σταρ Ελλάς.

Η Ολυμπία Χοψονίδου

Η Ολυμπία Χοψονίδου το 2006

Τότε οι εκπομπές έπαιζαν ξανά και ξανά το πλάνο με την γκριμάτσα της Τζούλιας. Στα πάνελ υπήρχαν διαφωνίες για το ποια έπρεπε να κερδίσει και τα περιοδικά ανέλυαν την απαξιωτική συμπεριφορά της Β΄ Σταρ Ελλάς. 

Η Ολυμπία Χοψονίδου, όμως, αρκέστηκε να πει στο Gala: «Δεν ξέρω εάν έγινε κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Το αποτέλεσμα δεν ήταν δικό μου, δηλαδή, δε φταίω εγώ». Ενώ σε σχόλιο του Κώστα Μυλωνά για το ότι κάποιοι εύχονται να σπάσει ο αντίπαλός τους το πόδι του, η Χοψονίδου απάντησε ότι: «Εγώ βγήκα Σταρ Ελλάς, αλλά όχι και να "σπάσει το πόδι της"», αποδεικνύοντας ότι δεν της αρέσει να ρίχνει «λάδι» στη φωτιά. 

Η Ολυμπία Χοψονίδου το 2007 / Φωτογραφίες: NDP

Η Ολυμπία Χοψονίδου το 2007 / Φωτογραφίες: NDP
Πάντα ευγενική και μετρημένη στη συμπεριφορά της, ήταν σε πλήρη αντίθεση με τον εκρηκτικό χαρακτήρα της τότε αντιπάλου της, ενώ αποτελούσε την ιδανική πρέσβειρα της κλασικής ελληνικής ομορφιάς. 

H Ολυμπία Χοψονίδου στα καλλιστεία για τη Σταρ Ελλάς 2006

H Ολυμπία Χοψονίδου στα καλλιστεία για τη Σταρ Ελλάς 2006

Παρά τα «επεισοδιακά» καλλιστεία του 2006 και τον ντόρο που ακολούθησε, η νεαρή καλλονή δεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί όσα έγιναν και παρέμενε χαμηλών τόνων. Έως και σήμερα, η Ολυμπία Χοψονίδου επιλέγει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή. 

Η Τζούλια Αλεξανδράτου στα καλλιστεία για τη Σταρ Ελλάς 2006, κέρδισε τον τίτλο της Β' Σταρ Ελλάς

Η Τζούλια Αλεξανδράτου στα καλλιστεία για τη Σταρ Ελλάς 2006, κέρδισε τον τίτλο της Β' Σταρ Ελλάς

Φτάσαμε στο 2026, 20 χρόνια μετά τη βραδιά των καλλιστείων του 2006 και η Ολυμπία Χοψονίδου είναι πιο ευτυχισμένη και πιο πλήρης από ποτέ, έχοντας στο πλευρό της τα τελευταία 17 χρόνια τον αγαπημένο της σύζυγο, Βασίλη Σπανούλη, καθώς και τα 6 παιδιά που έχει αποκτήσει με τον πρώην μπασκεμπολίστα και νυν προπονητή, τα οποία και λατρεύει.

To βιογραφικό της πρώην Σταρ Ελλάς Ολυμπίας Χοψονίδου

  • Η Ολυμπία Χοψονίδου γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1983, από Έλληνες γονείς ποντιακής καταγωγής, στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και έχει τρία αδέλφια
  • Είναι 43 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, ενώ ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @olympiachop

 

 

  • Μετά το σχολείο ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει σχέδιο μόδας
  • Παράλληλα με τις σπουδές της, ξεκίνησε και την επαγγελματική της πορεία ως μοντέλο, ενώ φοίτησε και στο πρακτορείο μοντέλων της Κρίστυς Κρανά, θέτοντας σωστές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο της μόδας
  • Τον Νοέμβριο του 1998, η Ολυμπία Χοψονίδου πήρε την απόφαση να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ομορφιάς «Μις Γιανγκ - Μις Τουρισμός 1999», μένοντας εκτός τελικής εξάδας

 

 

  • Το ταξίδι της στον χώρο της ομορφιάς απογειώθηκε τον Απρίλιο του 2006, όταν κατέκτησε τον τίτλο της Σταρ Ελλάς, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς εκπροσώπησε την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό Μις Υφήλιος, ο οποίος έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες
  • Είναι παντρεμένη με τον πρώην μπασκεπολίστα και νυν προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, ενώ έχουν αποκτήσει 6 παιδιά, τον Θανάση, τον Βασίλη, τον Δημήτρη, την Αιμιλία, την Αναστασία και την Αλεξάνδρα.

 

 

Ολυμπία Χοψονίδου: Ο έρωτας, ο γάμος και η οικογένεια με τον Βασίλη Σπανούλη

Η Ολυμπία Χοψονίδου γνωρίστηκε με τον Βασίλη Σπανούλη το 2008 στη Μύκονο και σύντομα έγιναν ζευγάρι. Όπως είχε δηλώσει ο πρώην καλαθοσφαιριστής για τη σχέση του με το πρώην μοντέλο: «Είναι αυτό που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας. Γρήγορα κατάλαβα ότι ήμουν τυχερός, γιατί βρήκα μια γυναίκα που με εξιτάρει εσωτερικά και εξωτερικά. Η Ολυμπία είναι ο έρωτας της ζωής μου», ενώ σε άλλη συνέντευξή του έχει δηλώσει ότι: «Η Ολυμπία είναι το άλλο μου μισό, η γυναίκα που καλύπτει τις αδυναμίες μου, η σύντροφός μου, το πρόσωπο με το οποίο μοιράζομαι όμορφες και άσχημες στιγμές».

 

 

Τον Δεκέμβριο του 2009, το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, ενώ στις 24 Ιουνίου 2011 η Ολυμπία Χοψονίδου και ο Βασίλης Σπανούλης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας πραγματοποιώντας το θρησκευτικό τους γάμο.

 

 

Η πολυμελής οικογένεια περνά ποιοτικό χρόνο μαζί, ενώ η Ολυμπία Χοψονίδου έχει αφιερωθεί αποκλειστικά στην οικογένειά της. 

 

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