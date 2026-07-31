Φωτιά Αιγάλεω: Απομακρύνονται από το Δαφνί 7 ασθενείς με αναπνευστικά

112 για εκκένωση σε Αφαία και Άνω Δάσος προς Περιστέρι

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Πρώτη Δημοσίευση: 31.07.26, 16:57
Χαϊδάρι: Από σπίτι σε σπίτι οι Αστυνομικοί για να απομακρύνουν τους κατοίκους / ERT

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Φωτιά ξέσπασε γύρω τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής 31/7 στην Περιφερειακή Αιγάλεω, για την οποία στάλθηκε μήνυμα του 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκκενώνεται προληπτικά το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) στο Δαφνί. Επτά ασθενείς μεταφέρονται στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με αναπνευστικά.

Φωτιά Αιγάλεω: Απομακρύνονται από το Δαφνί 7 ασθενείς με αναπνευστικά

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και εθελοντικές ομάδες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω στο Ποικίλο Όρος, ενώ λίγο μετά στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν προς Περιστέρι.

Φωτιά Αιγάλεω: Απομακρύνονται από το Δαφνί 7 ασθενείς με αναπνευστικά

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και για όσους βρίσκονται στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

  • Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.
  • Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.
  • Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
  • Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο.
  • Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.
  • Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς το Σχιστό.

 

 

 

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