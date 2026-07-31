Φωτιά ξέσπασε στις φυλακές Κορυδαλλού, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού - Eurokinissi

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην πτέρυγα Γ' των φυλακών, όπου κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση μεταξύ των κρατουμένων, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η φωτιά μαίνεται στην Γ΄ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού - Eurokinissi

Στο σωφρονιστικό κατάστημα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εντός και εκτός των φυλακών έχει αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. και των σωφρονιστικών υπαλλήλων για την αποκατάσταση της τάξης και την ασφάλεια της περιοχής.