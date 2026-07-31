Τραγικός επίλογος στα Μάλια: Νεκρός ο 20χρονος τουρίστας που αναζητούταν

Παρασύρθηκε από τα κύματα - Η σορός του βρέθηκε στη στεριά

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Χαλκιόπουλος Νίκος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός εντοπίστηκε ο 20χρονος Ιταλός τουρίστας που αγνοούνταν στα Μάλια από τις 29 Ιουλίου.
  • Η σορός του βρέθηκε στη στεριά, στο σημείο όπου είχε μπει να κολυμπήσει.
  • Ο 20χρονος παρασύρθηκε από τα ρεύματα ενώ κολυμπούσε με φίλο του, ο οποίος κατάφερε να βγει στην ακτή.
  • Η παρέα του ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, ξεκινώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
  • Οι γονείς του έφτασαν στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους τους.

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί ο 20χρονος τουρίστας, ιταλικής καταγωγής, που αναζήτουταν στα Μάλια από την Τετάρτη 29 Ιουλίου.  Η σορός του βγήκε στη στεριά από τη θάλασσα, στο σημείο από όπου είχε μπει να κολυμπήσει. 

Το Λιμεναρχείο ενημερώθηκε για τον εντοπισμό του 20χρονου από την Αστυνομία.

Oι γονείς του 20χρονου έφτασαν στην Κρήτη και γονείς φίλων του βρίσκονταν ήδη στο νησί για διακοπές, με τον χειρότερο φόβο όλων, δυστυχώς, να επιβεβαιώνεται.

Σύμφωνα με το cretalive, o 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με έναν φίλο του, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή μετά από μεγάλη προσπάθεια, όμως ο 20χρονος παρασύρθηκε και εξαφανίστηκε.

Η παρέα του, επτά ακόμη νέοι, ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τις έρευνες

Το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε ανακοίνωση το μεσημέρι της Πέμπτης 30/7 για τις έρευνες που ήταν σε εξέλιξη για τον 20χρονο αγνοούμενο.

«Τις βραδινές ώρες χθες (29/7), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για αγνοούμενο 20χρονο αλλοδαπό (υπήκοος Ιταλίας) κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Μαλίων Ηρακλείου.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και ενημερώθηκαν για την παροχή συνδρομής ο Παγκρήτιος Όμιλος φουσκωτών σκαφών, η εθελοντική ομάδα διάσωσης Ηρακλείου, ο σύλλογος επαγγελματικών αλιέων Ηρακλείου και εκμισθωτές Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής από την ξηρά, ενώ στις έρευνες συμμετείχε το επαγγελματικό τζετ σκι (Ε/Π-ΤΖΕΤ ΣΚΙ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» Τ.Η. 250 Β΄, το επιβατηγό τουριστικό (Ε/Γ–Τ/Ρ) σκάφος «ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ» Ν. Σαρ. 837 και το ερασιτεχνικό σκάφος «ΙΡΙΣ» Τ.Η. 1415, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα».

 

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