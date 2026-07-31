Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας επικεντρώνονται πλέον στα ψηφιακά ίχνη της γυναίκας, στα μηνύματα που εστάλησαν από το κινητό της μετά την εξαφάνισή της, αλλά και σε έναν άγνωστο άνδρα που εξετάζεται ως πρόσωπο –«κλειδί».

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της 38χρονης και κυρίως το χρονικό διάστημα από τις 15 έως τις 18 Ιουλίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη της.

Κυψέλη: Το μήνυμα που εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας είναι τα μηνύματα που εστάλησαν από το κινητό της 38χρονης μετά την εξαφάνισή της.

Στις 15 Ιουλίου, η 38χρονη φέρεται να έστειλε μήνυμα σε Ελληνίδα φίλη της, στο οποίο ανέφερε:

«Χρειάζομαι λίγο χρόνο, θα πάω σε ένα ελληνικό νησί».

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα μηνύματα που κάποιος τρίτος έστελνε στους συγγενείς της 38χρονης για να νομίζουν ότι είναι ζωντανή

Παρόμοια μηνύματα φέρεται να έλαβαν και συγγενικά της πρόσωπα, στα οποία αναφερόταν ότι ήθελε να μείνει μόνη της για λίγο και να πάρει χρόνο για τον εαυτό της.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο τα μηνύματα αυτά να μην εστάλησαν από την ίδια, αλλά από άλλο πρόσωπο που είχε στην κατοχή του το κινητό της.

Το τηλέφωνό της παραμένει άφαντο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, συνέχισε να εμφανίζει δραστηριότητα στην περιοχή της Αθήνας μέχρι λίγο πριν από την επίσημη ταυτοποίησή της. Στη συνέχεια απενεργοποιήθηκε.

Η κατάθεση του πατέρα της: «Λάμβανα μηνύματα μέχρι τις 29 Ιουλίου»

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του πατέρα της 38χρονης, ο οποίος επικοινώνησε με τους αστυνομικούς και έδωσε σημαντικές πληροφορίες για την επικοινωνία που είχε με την κόρη του μετά την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται κι ένας μυστηριώδης άνδρας

Ο πατέρας της γυναίκας, δικηγόρος από το Εδιμβούργο, ανέφερε στις Αρχές ότι συνέχιζε να λαμβάνει μηνύματα από το κινητό της κόρης του από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα μηνύματα αυτά δημιουργούσαν την εικόνα ότι η 38χρονη ήταν καλά και ότι απλώς ήθελε να απομακρυνθεί για λίγο.

Ένα από τα μηνύματα ανέφερε ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο ησυχίας» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη».

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο μυστηριώδης άνδρας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν την παρουσία ενός άγνωστου άνδρα στην υπόθεση.

Η Βρετανίδα είχε έρθει στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και αρχικά φιλοξενούταν στο σπίτι φίλων της στο Κερατσίνι

Ο άνδρας αυτός φέρεται να αποτελεί βασικό πρόσωπο των ερευνών, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν αν ήταν εκείνος που χρησιμοποίησε το κινητό της 38χρονης μετά τον θάνατό της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το τηλέφωνο της 38χρονης χρησιμοποιούταν με σκοπό οι άνθρωποί της να πιστέψουν ότι ήταν ακόμα ζωντανή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για συγκεκριμένο ύποπτο ή για την ταυτότητα του άνδρα.

Κυψέλη: Συγκλονισμένη η οικογένειά της

Η οικογένεια της 38χρονης παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική εξέλιξη.

«Είναι φρικτό. Απλώς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ήταν ένα τόσο όμορφο, αγαπητό και καλόκαρδο νεαρό κορίτσι», δήλωσε μια θεία της.

Κυψέλη: Οι «Αμερικανοί φίλοι» και οι τελευταίες κινήσεις της 38χρονης

Η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου και αρχικά φιλοξενήθηκε από Έλληνες φίλους της στο Κερατσίνι.

Στις 15 Ιουλίου τούς ενημέρωσε ότι θα έφευγε για την Κυψέλη, όπου θα συναντούσε γνωστούς της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι φίλοι της έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν προκύπτει εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Κυψέλη: Η βαλίτσα μεταφέρθηκε πιθανότατα στις 17 Ιουλίου

Η σορός της 38χρονης εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου από έναν άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων.

Ο άνδρας ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο ως καταφύγιο και ότι η βαλίτσα δεν υπήρχε εκεί στις 15 και 16 Ιουλίου.

Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι η βαλίτσα μεταφέρθηκε στο σημείο πιθανότατα στις 17 Ιουλίου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, στοιχεία από καταλύματα της περιοχής, αλλά και τα εγκληματολογικά ευρήματα από τη βαλίτσα.