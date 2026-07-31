Γιάννης Τσιμιτσέλης:Το τρυφερό φιλί από τη Γερονικολού για τα γενέθλιά του

Οι συνεργάτες του στο Άλσος του έκαναν πάρτι-έκπληξη

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γιόρτασε τα 45α γενέθλιά του στο Θέατρο Άλσος στις 30 Ιουλίου.
  • Ο εορτασμός οργανώθηκε από συνεργάτες του μετά την παράσταση Του αγοριού απέναντι.
  • Παρούσα ήταν η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, που συμμετέχει επίσης στην παράσταση.
  • Η τούρτα γενεθλίων είχε φωτογραφία του και ευχές από τους συνεργάτες του.
  • Η βραδιά έκλεισε με ένα τρυφερό φιλί από τη Γερονικολού.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γιόρτασε τα 45α γενέθλιά του το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράστασης Του αγοριού απέναντι, στην οποία πρωταγωνιστεί. Αν και τα γενέθλιά του ήταν στις 28 Ιουλίου, οι συνεργάτες και οι συνάδελφοί του οργάνωσαν τον εορτασμό δύο ημέρες αργότερα, ετοιμάζοντάς του έκπληξη μετά το τέλος της θεατρικής βραδιάς.

Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του

Στο πλευρό του βρέθηκε η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, η οποία συμμετέχει επίσης στην ίδια παράσταση. Ο εορτασμός έγινε παρουσία των ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεται τη σκηνή τη φετινή σεζόν, με το κλίμα να καταγράφεται σε στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στα social media.

Γιάννης Τσιμιτσέλης:Το τρυφερό φιλί από τη Γερονικολού για τα γενέθλιά του

Η έκπληξη στο Θέατρο Άλσος μετά την παράσταση

Η γιορτή στήθηκε αμέσως μετά το φινάλε της παράστασης, με τους συναδέλφους του να του επιφυλάσσουν μια ευχάριστη κίνηση τόσο επί σκηνής όσο και στην έξοδο που ακολούθησε. Στις εικόνες που ανέβηκαν στα social, ο ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστός κι ευδιάθετος μπροστά στην τούρτα γενεθλίων του.

Γιάννης Τσιμιτσέλης:Το τρυφερό φιλί από τη Γερονικολού για τα γενέθλιά του

Γιάννης Τσιμιτσέλης:Το τρυφερό φιλί από τη Γερονικολού για τα γενέθλιά του

Η τούρτα ήταν διακοσμημένη με φωτογραφία του κι έφερε την ευχή: «Χρόνια πολλά Γιάννη μας». Το στιγμιότυπο από τον εορτασμό κυκλοφόρησε μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, όπου καταγράφηκαν οι ευχές των συνεργατών του λίγο πριν σβήσει τα κεράκια.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Εγώ γέροντας γεννήθηκα ψυχικά»

Τότε ήταν κι η κατάλληλη στιγμή για τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, να του δώσει ένα τρυφερό φιλί!

Γιάννης Τσιμιτσέλης:Το τρυφερό φιλί από τη Γερονικολού για τα γενέθλιά του

Έτσι, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκλεισε τη βραδιά της 30ής Ιουλίου με μια προσωπική έκπληξη από τους ανθρώπους του θεάτρου, δύο ημέρες μετά την ημερομηνία των γενεθλίων του, έχοντας δίπλα του συνεργάτες και τη σύντροφό του.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ
 |
ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
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