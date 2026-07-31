Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γιόρτασε τα 45α γενέθλιά του το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράστασης Του αγοριού απέναντι, στην οποία πρωταγωνιστεί. Αν και τα γενέθλιά του ήταν στις 28 Ιουλίου, οι συνεργάτες και οι συνάδελφοί του οργάνωσαν τον εορτασμό δύο ημέρες αργότερα, ετοιμάζοντάς του έκπληξη μετά το τέλος της θεατρικής βραδιάς.

Στο πλευρό του βρέθηκε η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, η οποία συμμετέχει επίσης στην ίδια παράσταση. Ο εορτασμός έγινε παρουσία των ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεται τη σκηνή τη φετινή σεζόν, με το κλίμα να καταγράφεται σε στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στα social media.

Η έκπληξη στο Θέατρο Άλσος μετά την παράσταση

Η γιορτή στήθηκε αμέσως μετά το φινάλε της παράστασης, με τους συναδέλφους του να του επιφυλάσσουν μια ευχάριστη κίνηση τόσο επί σκηνής όσο και στην έξοδο που ακολούθησε. Στις εικόνες που ανέβηκαν στα social, ο ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστός κι ευδιάθετος μπροστά στην τούρτα γενεθλίων του.

Η τούρτα ήταν διακοσμημένη με φωτογραφία του κι έφερε την ευχή: «Χρόνια πολλά Γιάννη μας». Το στιγμιότυπο από τον εορτασμό κυκλοφόρησε μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, όπου καταγράφηκαν οι ευχές των συνεργατών του λίγο πριν σβήσει τα κεράκια.

Τότε ήταν κι η κατάλληλη στιγμή για τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, να του δώσει ένα τρυφερό φιλί!

Έτσι, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκλεισε τη βραδιά της 30ής Ιουλίου με μια προσωπική έκπληξη από τους ανθρώπους του θεάτρου, δύο ημέρες μετά την ημερομηνία των γενεθλίων του, έχοντας δίπλα του συνεργάτες και τη σύντροφό του.