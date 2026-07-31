Καλημέρα Ελλάδα: Στα γυρίσματα του trailer με τον Παυλόπουλο και τον Χιώτη

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" στον ΑΝΤ1.
  • Η εκπομπή θα συνεχίσει με το ίδιο όνομα και θα μεταδίδεται καθημερινά 6:00 - 9:50.
  • Η Γεωργία Λινάρδου αναλαμβάνει την αρχισυνταξία, επιβεβαιώνοντας αλλαγές και στη δημοσιογραφική ομάδα.
  • Η προετοιμασία περιλαμβάνει γυρίσματα για το νέο trailer και ανανεωμένο οπτικό υλικό.
  • Η εκπομπή στοχεύει σε γρήγορο ρυθμό και έμφαση στην επικαιρότητα.

Στην πρώτη επίσημη φωτογράφιση και τα γυρίσματα του τρέιλερ του Καλημέρα Ελλάδα, βρέθηκαν ο Άκης Παυλόπουλος κι ο Βασίλης Χιώτης.

Καλημέρα Ελλάδα: Στα γυρίσματα του trailer με τον Παυλόπουλο και τον Χιώτη

Η αλλαγή αφορά την ιστορική πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1 κι έρχεται ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, μετά την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού.

Καλημέρα Ελλάδα: Αυτοί είναι οι δύο νέοι παρουσιαστές της εκπομπής!

Ο Άκης Παυλόπουλος δημοσίευσε εικόνες από την πρώτη κοινή φωτογράφιση με τον Βασίλη Χιώτη και συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Coming soon…». Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για την τηλεοπτική επανεκκίνηση της εκπομπής, καθώς πραγματοποιήθηκαν και τα γυρίσματα για το επίσημο trailer.

Η ανάρτηση του Άκη Παυλόπουλου

Μετάβαση στο Καλημέρα Ελλάδα μετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν επίσημα την παρουσίαση της εκπομπής, μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο σταθμός. Το νέο δίδυμο αποτελεί την επιλογή του καναλιού για τη συνέχιση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brands της πρωινής ενημέρωσης.

Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ - Τέρμα από το Καλημέρα Ελλάδα

Μετά την αποχώρησή του Γιώργου Παπαδάκη και τη μεγάλη του απώλεια στην αρχή της χρονιάς, τον ρόλο είχαν αναλάβει ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού. Για τη νέα σεζόν, όμως, το τιμόνι της παρουσίασης περνά στους δύο δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο δυναμικό του ΑΝΤ1.

Η ανάρτηση του Βασίλη Χιώτη

Αρχισυνταξία και νέα συντακτική ομάδα

Υλικό από τα παρασκήνια και τα δοκιμαστικά στα γραφεία του καναλιού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Γεωργία Λινάρδου, η οποία αναλαμβάνει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Με αυτή την κίνηση επιβεβαιώνεται ότι η προετοιμασία δεν περιορίζεται στο πρόσωπο των παρουσιαστών, αλλά επεκτείνεται και στη νέα δημοσιογραφική δομή πίσω από τις κάμερες.

Οι πρώτες αυτές κινήσεις δείχνουν ότι ο ΑΝΤ1 οργανώνει πλήρως τη νέα μορφή του Καλημέρα Ελλάδα, με ανανεωμένη ομάδα και ήδη καταγεγραμμένο οπτικό υλικό για την προβολή της εκπομπής πριν από την πρεμιέρα.

Καλημέρα Ελλάδα: Στα γυρίσματα του trailer με τον Παυλόπουλο και τον Χιώτη

Τι αλλάζει στη νέα σεζόν

Παρότι υπήρξαν σκέψεις για αλλαγή τίτλου, τελικά διατηρείται το όνομα «Καλημέρα Ελλάδα». Η απόφαση αυτή κρατά ενεργό το ιστορικό brand της εκπομπής, το οποίο ο σταθμός θεωρεί κομβικό για την πρωινή τηλεοπτική του ταυτότητα.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται καθημερινά στη ζώνη 6.00 - 9.50. Ο σχεδιασμός προβλέπει γρήγορο ρυθμό, έμφαση στην επικαιρότητα και πλήρως ανανεωμένη ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

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