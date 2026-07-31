Στην πρώτη επίσημη φωτογράφιση και τα γυρίσματα του τρέιλερ του Καλημέρα Ελλάδα, βρέθηκαν ο Άκης Παυλόπουλος κι ο Βασίλης Χιώτης.

Η αλλαγή αφορά την ιστορική πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1 κι έρχεται ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, μετά την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού.

Ο Άκης Παυλόπουλος δημοσίευσε εικόνες από την πρώτη κοινή φωτογράφιση με τον Βασίλη Χιώτη και συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Coming soon…». Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για την τηλεοπτική επανεκκίνηση της εκπομπής, καθώς πραγματοποιήθηκαν και τα γυρίσματα για το επίσημο trailer.

Η ανάρτηση του Άκη Παυλόπουλου

Μετάβαση στο Καλημέρα Ελλάδα μετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν επίσημα την παρουσίαση της εκπομπής, μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο σταθμός. Το νέο δίδυμο αποτελεί την επιλογή του καναλιού για τη συνέχιση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brands της πρωινής ενημέρωσης.

Μετά την αποχώρησή του Γιώργου Παπαδάκη και τη μεγάλη του απώλεια στην αρχή της χρονιάς, τον ρόλο είχαν αναλάβει ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού. Για τη νέα σεζόν, όμως, το τιμόνι της παρουσίασης περνά στους δύο δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο δυναμικό του ΑΝΤ1.

Η ανάρτηση του Βασίλη Χιώτη

Αρχισυνταξία και νέα συντακτική ομάδα

Υλικό από τα παρασκήνια και τα δοκιμαστικά στα γραφεία του καναλιού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Γεωργία Λινάρδου, η οποία αναλαμβάνει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Με αυτή την κίνηση επιβεβαιώνεται ότι η προετοιμασία δεν περιορίζεται στο πρόσωπο των παρουσιαστών, αλλά επεκτείνεται και στη νέα δημοσιογραφική δομή πίσω από τις κάμερες.

Οι πρώτες αυτές κινήσεις δείχνουν ότι ο ΑΝΤ1 οργανώνει πλήρως τη νέα μορφή του Καλημέρα Ελλάδα, με ανανεωμένη ομάδα και ήδη καταγεγραμμένο οπτικό υλικό για την προβολή της εκπομπής πριν από την πρεμιέρα.

Τι αλλάζει στη νέα σεζόν

Παρότι υπήρξαν σκέψεις για αλλαγή τίτλου, τελικά διατηρείται το όνομα «Καλημέρα Ελλάδα». Η απόφαση αυτή κρατά ενεργό το ιστορικό brand της εκπομπής, το οποίο ο σταθμός θεωρεί κομβικό για την πρωινή τηλεοπτική του ταυτότητα.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται καθημερινά στη ζώνη 6.00 - 9.50. Ο σχεδιασμός προβλέπει γρήγορο ρυθμό, έμφαση στην επικαιρότητα και πλήρως ανανεωμένη ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.