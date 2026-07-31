Αγρίνιο: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη

Από εισπνοή τοξικών καπνών ο θάνατός του, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 27χρονος πυροσβέστης Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης πέθανε από εισπνοή τοξικών καπνών κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Γύθειο.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση διαψεύδει αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν παθολογικά αίτια για τον θάνατό του.
  • Η κηδεία του πραγματοποιείται στο Αγρίνιο, με την παρουσία συγγενών, φίλων και εκπροσώπων του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Η οικογένεια του Λαιμοδέτη, γονείς και φίλοι, θρηνούν για τον μοναχογιό τους, ο οποίος είχε διαπρέψει στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  • Οι Εποχικοί Πυροσβέστες εκφράζουν διαμαρτυρία για την υποβάθμιση του θανάτου του κατά την υπηρεσία του.

Από εισπνοή τοξικών καπνών προήλθε ο θάνατος του υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του Νοσοκομείου Σπάρτης. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι η κηδεία του στην πατρίδα του, το Αγρίνιο

Βαρύ το κλίμα στην κηδεία του αξιωματικού της Πυροσβεστικής που πέθανε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στο Γύθειο - Eurokinissi

Βαρύ το κλίμα στην κηδεία του αξιωματικού της Πυροσβεστικής που πέθανε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στο Γύθειο - Eurokinissi

Το πόρισμα αποσαφηνίζει τα αίτια της τραγωδίας και διαψεύδει τις αρχικές πληροφορίες που είχαν αναφερθεί μετά τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού, οι οποίες έκαναν λόγο για παθολογικά αίτια που δε συνδέονταν με την πυρκαγιά.

Ποιοι ήταν οι τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές

Ο νεαρός πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στο Γύθειο, υπηρετώντας το καθήκον του.

O 27χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστικής πέθανε την ώρα του καθήκοντος στο Γύθειο

O 27χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστικής πέθανε την ώρα του καθήκοντος στο Γύθειο

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης κατέληξε από την εισπνοή καπνού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Η ανακοίνωση του πορίσματος προκάλεσε αντιδράσεις από τους Εποχικούς Πυροσβέστες, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για τις πρώτες αναφορές περί παθολογικών αιτιών.

Θρηνεί ολόκληρο το Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη - Eurokinissi

Θρηνεί ολόκληρο το Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη - Eurokinissi

Αποκλειστικό Star: Ο τροχός που προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στο Γύθειο

Στο Αγρίνιο η κηδεία του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη

Αυτή την ώρα, στο Αγρίνιο, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του λένε το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο αξιωματικό.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, στον τόπο καταγωγής του. Το φέρετρο του άτυχου πυροσβέστη έφτασε σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, ενώ ο προαύλιος χώρος του ναού γέμισε με στεφάνια προς τιμήν του.

Το Πυροσβεστικό Σώμα απέδωσε τιμές ήρωα στον Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, παρουσία της ηγεσίας του Σώματος και εκπροσώπους της κυβέρνησης, ενώ τραγικές φιγούρες ήταν οι γονείς τους που έχασαν το μοναχοπαίδι τους.

Ο νεαρός αξιωματικός είχε υπηρετήσει ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ενώ είχε πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου, την πόλη που σήμερα τον αποχαιρετά.

Γύθειο: Οι συνάδελφοί του έχασαν την επικοινωνία μαζί του στη φωτιά

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης είχε ριχτεί από την πρώτη στιγμή στη μάχη με τις φλόγες στο Γύθειο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι συνάδελφοί του διαπίστωσαν ότι δεν απαντούσε στις κλήσεις μέσω ασυρμάτου. Παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας, ο 27χρονος αξιωματικός παρέμενε χωρίς ανταπόκριση.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής στο Γύθειο οφείλεται σε εισπνοή καπνού

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής στο Γύθειο οφείλεται σε εισπνοή καπνού

Περίπου μία ώρα μετά την οριοθέτηση της φωτιάς, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τους συναδέλφους του να δίνουν μάχη για να τον βοηθήσουν.

Με ανακοίνωσή τους οι Εποχικοί Πυροσβέστες ανέφεραν:

«Από εισπνοή καπνού προήλθε ο θάνατος του 26χρονου Υποδιοικητή Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα του Νοσοκομείου Σπάρτης».

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον αξιωματικό της πυροσβεστικής που σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος στο Γύθειο - Eurokinissi

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον αξιωματικό της πυροσβεστικής που σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος στο Γύθειο - Eurokinissi

Παράλληλα, τόνισαν ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξαν δημοσιεύματα που απέδιδαν τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί το γεγονός ότι έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «η αλήθεια για τους θανάτους των τριών συναδέλφων μας δε θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί».

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου. Καταγόταν από το Αγρίνιο, όπου ζει η οικογένειά του, ενώ τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα τα έκανε μέσω της πρακτικής του άσκησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου. Ο 27χρονος ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Ο 27χρονος αξιωματικός είχε ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

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