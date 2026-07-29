Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Kυψέλη. Οι Διωκτικές Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό του θύματος, βάζοντας τέλος στο μυστήριο. Το κινητό της, όμως, λειτουργούσε και μετά τον θάνατό της. Το ρεπορτάζ είναι της αστυνομικής συντάκτριας του Star, Κατερίνας Μαστραντωνάκη μας ενημερώνει.

Πρόκειται για μία γυναίκα βρετανικής καταγωγής, με τα αρχικά E.J.R., 38 ετών, η οποία έφτασε στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου από το Εδιμβούργο.

Μέσα από τις επαφές της, η Αστυνομία κατάφερε να προσδιορίσει και τον ακριβή χρόνο της δολοφονίας. Η γυναίκα διέμενε σε φιλικό σπίτι στην Αττική. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η τελευταία φορά που οι φίλοι της κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της ήταν στις 15 Ιουλίου. Από εκείνη την ημέρα τα ίχνη της χάθηκαν. Αυτό οδηγεί τις Αρχές στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στις 15 του μήνα, δηλαδή ακριβώς τρεις ημέρες πριν τη βρουν νεκρή μέσα στη βαλίτσα.

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης δείχνει τον πανικό του δράστη. Μέσα από τις άρσεις απορρήτου διαπιστώθηκε πως το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης δεν καταστράφηκε την ημέρα της δολοφονίας της. Κάποιος το είχε στα χέρια του και παρέμενε ανοιχτό. Το σήμα της συσκευής χάθηκε και το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε απότομα, ακριβώς τη στιγμή που η είδηση για το πτώμα στη βαλίτσα πήρε δημοσιότητα.