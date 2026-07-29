Μυστήριο στην Κυψέλη: Ενεργό και μετά τον θάνατό της το κινητό της 38χρονης

Δολοφονήθηκε στις 15 Ιουλίου - Φιλοξενούνταν σε φιλικό σπίτι στην Αττική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.07.26 , 23:25 Χριστίνα Παππά: «Λυπάμαι για εσάς, να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα»
29.07.26 , 23:06 Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που «χάθηκαν» στη φωτιά στο Ρέθυμνο
29.07.26 , 23:00 Ελένη Φιλίνη: «Η Μαίρη Λίντα δεν ήθελε να είναι σε οίκο ευγηρίας»
29.07.26 , 22:47 Μυστήριο στην Κυψέλη: Ενεργό και μετά τον θάνατό της το κινητό της 38χρονης
29.07.26 , 22:38 Μητσοτάκης: Σχεδιάζει Εκλογές Στο Τέλος Της Άνοιξης Του 2027
29.07.26 , 22:30 Φωτιά στη Λέσβο: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης
29.07.26 , 22:20 Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονη - Νοσηλεύεται με συμπτώματα πνιγμού
29.07.26 , 22:12 Προφυλακίστηκε Ο 30χρονος Για Τη Χειροβομβίδα Στον Ντογιάκο
29.07.26 , 21:30 Χωματερή η Πάρος εν μέσω αντιπυρικής περιόδου
29.07.26 , 20:53 Ρέθυμνo: Πύρινη κόλαση με 2 νεκρούς - Ριπές ανέμων ως 10 μποφόρ
29.07.26 , 20:09 Βελμάρ: Fiat Summer Deals για πιο εύκολη απόκτηση
29.07.26 , 19:46 Άννα Πρέλεβιτς: Φωτογραφίες από την καθημερινότητα με τις δίδυμες κόρες της
29.07.26 , 19:17 Γύθειο: Νεκρός 26χρονος πυροσβέστης από παθολογικά αίτια
29.07.26 , 18:54 Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Τέλος από εκπρόσωπος Τύπου ο Θανάσης Αυγερινός
29.07.26 , 18:33 Πέθανε η τραγουδίστρια- ηθοποιός Μαίρη Νταλμάς
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Ελένη Φιλίνη: «Η Μαίρη Λίντα δεν ήθελε να είναι σε οίκο ευγηρίας»
Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που «χάθηκαν» στη φωτιά στο Ρέθυμνο
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Δολοφονία Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο
Χριστίνα Παππά: «Λυπάμαι για εσάς, να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα»
Γύθειο: Νεκρός 26χρονος πυροσβέστης από παθολογικά αίτια
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/7/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 38χρονη γυναίκα βρετανικής καταγωγής, E.J.R., βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
  • Η Αστυνομία προσδιόρισε ότι η δολοφονία της συνέβη στις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν την ανακάλυψη του πτώματος.
  • Το κινητό της τηλέφωνο παρέμεινε ενεργό μετά τον θάνατό της, υποδεικνύοντας ότι ο δράστης το είχε στα χέρια του.
  • Το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε μόλις δημοσιοποιήθηκε η είδηση για το πτώμα.
  • Η γυναίκα είχε φτάσει στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο στις 26 Ιουνίου.

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Kυψέλη. Οι Διωκτικές Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό του θύματος, βάζοντας τέλος στο μυστήριο. Το κινητό της, όμως, λειτουργούσε και μετά τον θάνατό της. Το ρεπορτάζ είναι της αστυνομικής συντάκτριας του Star, Κατερίνας Μαστραντωνάκη μας ενημερώνει. 

Πρόκειται για μία γυναίκα βρετανικής καταγωγής, με τα αρχικά E.J.R., 38 ετών, η οποία έφτασε στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου από το Εδιμβούργο.

Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα

Μέσα από τις επαφές της, η Αστυνομία κατάφερε να προσδιορίσει και τον ακριβή χρόνο της δολοφονίας. Η γυναίκα διέμενε σε φιλικό σπίτι στην Αττική. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η τελευταία φορά που οι φίλοι της κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της ήταν στις 15 Ιουλίου. Από εκείνη την ημέρα τα ίχνη της χάθηκαν. Αυτό οδηγεί τις Αρχές στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στις 15 του μήνα, δηλαδή ακριβώς τρεις ημέρες πριν τη βρουν νεκρή μέσα στη βαλίτσα.

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης δείχνει τον πανικό του δράστη. Μέσα από τις άρσεις απορρήτου διαπιστώθηκε πως το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης δεν καταστράφηκε την ημέρα της δολοφονίας της. Κάποιος το είχε στα χέρια του και παρέμενε ανοιχτό. Το σήμα της συσκευής χάθηκε και το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε απότομα, ακριβώς τη στιγμή που η είδηση για το πτώμα στη βαλίτσα πήρε δημοσιότητα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΝΕΚΡΗ
 |
ΒΑΛΙΤΣΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Ρέθυμνο: Θρήνος Για Τους Πυροσβέστες - Πότε Οι Κηδείες
Ελλαδα
Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που «χάθηκαν» στη φωτιά στο Ρέθυμνο
Φωτιά Λέσβος: Τραυματίστηκε Πυροσβέστης Στην Κατάσβεση
Ελλαδα
Φωτιά στη Λέσβο: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης
Χωματερή Η Πάρος Εν Μέσω Αντιπυρικής Περιόδου
Ελλαδα
Χωματερή η Πάρος εν μέσω αντιπυρικής περιόδου
Ρέθυμνo: Πύρινη Κόλαση Με 2 Νεκρούς- Πνέουν Άνεμοι 10 Μποφόρ
Ελλαδα
Ρέθυμνo: Πύρινη κόλαση με 2 νεκρούς - Ριπές ανέμων ως 10 μποφόρ
Γύθειο: Τρίτος Πυροσβέστης Νεκρός - Από Παθολογικά Αίτια
Ελλαδα
Γύθειο: Νεκρός 26χρονος πυροσβέστης από παθολογικά αίτια
Καιρός: Ισχυροί Βοριάδες Ως Το Σάββατο- Πορτοκαλί Συναγερμός
Ελλαδα
Καιρός: Ισχυροί βοριάδες ως το Σάββατο - Πορτοκαλί συναγερμός σε 7 περιοχές
Φωτιά Στο Ρέθυμνο: Δύο Πυροσβέστες Νεκροί
Ελλαδα
Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο
Λαμία: Γυναίκα Πνίγηκε Τρώγοντας Σουβλάκι
Ελλαδα
Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι
Κυψέλη: Αυτή Είναι Η 38χρονη Στη Βαλίτσα
Ελλαδα
Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top