Χωματερή η Πάρος εν μέσω αντιπυρικής περιόδου

Κάτοικοι στην Πάρο καταγγέλουν ότι το νησί τους εν μέσω αντιπυρικής περιόδου θυμίζει χωματερή. Έχουν στείλει μάλιστα και εικόνες που επιβεβαιώνουν όπως λένε αυτά που υποστηρίζουν. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα.

Οι εικόνες δείχνουν έλλειψη πρόληψης σε μια περίοδο που οι καιρικές συνθήκες ευνοούν το ξέσπασμα και την εξάπλωση της φωτιάς.

Στις εικόνες που έστειλαν στο Star οι κάτοικοι μετά τη φωτιά φαίνονται: στρώματα, πλαστικοί κουβάδες, καρέκλες, ακόμα και παιδικά καρότσια. Και δεν πρόκειται για ένα μόνο σημείο... Δίπλα στον κάδο είναι πεταμένες οικιακές συσκευές, έπιπλα και οικοδομικά υλικά.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, η αποκομιδή γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι ίδιοι ζητούν να μαζευτούν τα σκουπίδια και δεν τους ακούει κανένας.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα νησί που διαφημίζει τη χώρα μας στο εξωτερικό και όπου οι δημότες πληρώνουν φέτος τέλη αυξημένα κατά περίπου 60%.