Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους

Τι της έκανε φοβερή εντύπωση

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η Ιωάννα Μαλέσκου για τα μελλοντικά της σχέδια/ βίντεο από Alpha

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Στιγμές χαλάρωσης μαζί με τη μοναχοκόρη της Μαρίλια περνάει στην Ιρλανδία η Ιωάννα Μαλέσκου.

Ιωάννα Μαλέσκου: Παίζει «κομμωτήριο» με την κόρη της στη θάλασσα

Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους

Η παρουσιάστρια επέλεξε το «Σμαραγδένιο Νησί», όπως πολλοί χαρακτηρίζουν την Ιρλανδία , προκειμένου να περάσει λίγο χρόνο με την 3, 5 ετών κόρη της. 

Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους

Στην παρέα τους βρέθηκε η συνεργάτιδα και φίλη της Ιωάννας, Αλεξάνδρα Τσόλκα. Οι τρεις τους βρέθηκαν σε παιδική χαρά, και όπως τόνισε η Ιωάννα Μαλέσκου μέσα από ένα story που ανέβασε στα social media, αυτό που της έκανε εντύπωση ήταν τα κοράκια. 

Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους

Ναι καλά διαβάσατε, οι παιδικές χαρές είναι γεμάτες κοράκια τα οποία βρίσκουν λιχουδιές που τους δίνουν τα παιδιά. Μάλιστα στο ταξίδι τους βρήκαν σε μαγαζί και Έλληνα σερβιτόρο ο οποίος, όπως επεσήμανε η Αλεξάνδρα Τσόλκα αναγνώρισε την Ιωάννα. 

Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή τους δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στα social media.

Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους

Σε ένα από αυτά μάλιστα η κόρη της, της οποίας το πρόσωπο δεν δείχνει, απεικονίζεται να τρέχει με το παπούτσι στο στόμα. 

Μαλέσκου: Με την κόρη της στην Ιρλανδία- Ποια δημοσιογράφος ήταν μαζί τους

Η Ιωάννα Μαλέσκου δεν επισκέφθηκε μόνο καφετέριες και εστιατόρια αλλά και διάφορα αξιοθέατα όπως το κάστρο Μπάνρατι και το Trim Castle. 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΚΑ
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