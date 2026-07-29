Τι είχε πει η Ιωάννα Μαλέσκου για τα μελλοντικά της σχέδια/ βίντεο από Alpha

Στιγμές χαλάρωσης μαζί με τη μοναχοκόρη της Μαρίλια περνάει στην Ιρλανδία η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η παρουσιάστρια επέλεξε το «Σμαραγδένιο Νησί», όπως πολλοί χαρακτηρίζουν την Ιρλανδία , προκειμένου να περάσει λίγο χρόνο με την 3, 5 ετών κόρη της.

Στην παρέα τους βρέθηκε η συνεργάτιδα και φίλη της Ιωάννας, Αλεξάνδρα Τσόλκα. Οι τρεις τους βρέθηκαν σε παιδική χαρά, και όπως τόνισε η Ιωάννα Μαλέσκου μέσα από ένα story που ανέβασε στα social media, αυτό που της έκανε εντύπωση ήταν τα κοράκια.

Ναι καλά διαβάσατε, οι παιδικές χαρές είναι γεμάτες κοράκια τα οποία βρίσκουν λιχουδιές που τους δίνουν τα παιδιά. Μάλιστα στο ταξίδι τους βρήκαν σε μαγαζί και Έλληνα σερβιτόρο ο οποίος, όπως επεσήμανε η Αλεξάνδρα Τσόλκα αναγνώρισε την Ιωάννα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή τους δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στα social media.

Σε ένα από αυτά μάλιστα η κόρη της, της οποίας το πρόσωπο δεν δείχνει, απεικονίζεται να τρέχει με το παπούτσι στο στόμα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου δεν επισκέφθηκε μόνο καφετέριες και εστιατόρια αλλά και διάφορα αξιοθέατα όπως το κάστρο Μπάνρατι και το Trim Castle.