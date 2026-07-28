Καλομοίρα: Τι είχε στο podcast AnesTea για τις δύσκολες περιόδους που είχε περάσει στον γάμο της με τον Γιώργο/ βίντεο από Breakfast

Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές βρίσκονται η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, εδώ και μερικές μέρες.

To ζευγάρι απαθανατίστηκε στα γραφικά σοκάκια της Χώρας της Μυκόνου κατά τη βραδινή του βόλτα.

Περπατούσαν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι. Η Καλομοίρα φορούσε ένα αέρινο και ρομαντικό co-ord σύνολο σε ροζ παστέλ απόχρωση, αποτελούμενο από ψηλόμεση παντελόνα με πιέτες και τοπ με λεπτές τιράντες και V ντεκολτέ. Συνδύασε το look της με λευκά sneakers και μια κομψή ορθογώνια τσάντα ώμου σε off-white απόχρωση.

Μαζί τους ήταν και η κουμπάρα τους, Μαριέττα Χρουσαλά, η οποία είναι νονά της μικρής κόρης του ζευγαριού, της 10χρονης Αναστασίας.

Τα ζευγάρια με τις οικογένειες τους κρατούν στενές επαφές και συναντιούνται πάντα όταν ταξιδεύουν στην Αμερική και την Ελλάδα.

Η Μαριέττα Χρουσαλά επέλεξε ένα mini denim φόρεμα και φλατ μαύρα δερμάτινα σανδάλια για τη βόλτα στο νησί. Πριν από λίγες μέρες, ο φωτογραφικός φακός την είχε απαθανατίσει με τον συζυγό της, Λέοντα Πατίτσα στα σοκάκια του νησιού.

Η Καλομοίρα με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά ζουν μόνιμα στo Long Island της Νέας Υόρκης, όμως ταξιδεύουν τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο στην Ελλάδα είτε για να δουν τα αγαπημένα τους πρόαωπα είτε για επαγγελματικούς λόγους.

Τα δίδυμα αγόρια τους, ο Νίκος και ο Δημήτρης, είναι σήμερα 13 ετών και η μικρή τους κόρη, 10 ετών. Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 20 χρόνια. Παντρεύτηκαν στην Αμερική το 2010, μετά από 4 χρόνια σχέσης.