Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης βρίσκονται στη Μύκονο για καλοκαιρινές διακοπές.
  • Το ζευγάρι περπάτησε χαμογελαστό στα σοκάκια της Χώρας, συνοδευόμενο από την κουμπάρα τους, Μαριέττα Χρουσαλά.
  • Η Καλομοίρα φορούσε ροζ παστέλ co-ord σύνολο, ενώ η Χρουσαλά ένα mini denim φόρεμα.
  • Η Καλομοίρα και ο Γιώργος ζουν μόνιμα στο Long Island και επισκέπτονται την Ελλάδα τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο.
  • Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2010 και έχει τρία παιδιά.

Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές βρίσκονται η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, εδώ και μερικές μέρες. 

Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά

To ζευγάρι απαθανατίστηκε στα γραφικά σοκάκια της Χώρας της Μυκόνου κατά τη βραδινή του βόλτα.

Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά

Περπατούσαν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι. Η Καλομοίρα φορούσε ένα αέρινο και ρομαντικό co-ord σύνολο σε ροζ παστέλ απόχρωση, αποτελούμενο από ψηλόμεση παντελόνα με πιέτες και τοπ με λεπτές τιράντες και V ντεκολτέ. Συνδύασε το look της με λευκά sneakers και μια κομψή ορθογώνια τσάντα ώμου σε off-white απόχρωση.

Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά

Μαζί τους ήταν και η κουμπάρα τουςΜαριέττα Χρουσαλά, η οποία είναι νονά της μικρής κόρης του ζευγαριού, της 10χρονης Αναστασίας. 

Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά

Τα ζευγάρια με τις οικογένειες τους κρατούν στενές επαφές και συναντιούνται πάντα όταν ταξιδεύουν στην Αμερική και την Ελλάδα. 

Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της

Η Μαριέττα Χρουσαλά επέλεξε ένα mini denim φόρεμα και φλατ μαύρα δερμάτινα σανδάλια για τη βόλτα στο νησί. Πριν από λίγες μέρες, ο φωτογραφικός φακός την είχε απαθανατίσει με τον συζυγό της, Λέοντα Πατίτσα στα σοκάκια του νησιού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Η Καλομοίρα με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά ζουν μόνιμα στo Long Island της Νέας Υόρκης, όμως ταξιδεύουν τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο στην Ελλάδα είτε για να δουν τα αγαπημένα τους πρόαωπα είτε για επαγγελματικούς λόγους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kalomira (@itskalomira)

Τα δίδυμα αγόρια τους, ο Νίκος και ο Δημήτρης, είναι σήμερα 13 ετών και η μικρή τους κόρη, 10 ετών. Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 20 χρόνια. Παντρεύτηκαν στην Αμερική το 2010, μετά από 4 χρόνια σχέσης. 

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ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΑΛΗΣ
 |
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
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