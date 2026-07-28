Χαλκιάς: Οι αντιπροσωπείες πραγματικά... παλάτια

Η εταιρεία «Χαλκιάς ΕΠΕ», ως καθιερωμένο μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, με δύο εκθέσεις Renault και Dacia επί της Λ. Συγγρού, αναβαθμίζει την εικόνα των καταστημάτων της, με βάση τη νέα εταιρική ταυτότητα που λανσάρουν οι δημοφιλείς μάρκες.

Από τις αρχές του 2026, η «Χαλκιάς ΕΠΕ» έχει διευρύνει τη συνεργασία της με την Grand Automotive Hellas, ενισχύοντας την παρουσία της στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Renault και Dacia. Πέρα από τις υπηρεσίες after sales που παρείχε ήδη ως εξουσιοδοτημένος επισκευαστής, η εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον και στον τομέα των πωλήσεων, ως εξουσιοδοτημένος διανομέας των δύο μαρκών.

Η Χαλκιάς ΕΠΕ διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις επί της Λεωφόρου Συγγρού, με ξεχωριστά εκθεσιακά καταστήματα για τη Renault (Λ. Συγγρού 242, Καλλιθέα) και τη Dacia (Λ. Συγγρού 244, Καλλιθέα). Παράλληλα, συνεχίζει να λειτουργεί ως εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Renault και Dacia στις εγκαταστάσεις της επί της οδού Πειραιώς 22, στο Μοσχάτο, όπου δραστηριοποιείται από το 2013..

Με παρουσία στον χώρο του αυτοκινήτου από το 1979, η Χαλκιάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου. Συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο Βασίλειος Χαλκιάς και σήμερα οδηγεί ο Θέμης Χαλκιάς, η εταιρεία έχει οικοδομήσει μια ισχυρή φήμη, βασισμένη στην αξιοπιστία, τη συνέπεια και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών της. Το όνομα Χαλκιάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, όσο και με τον χώρο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Τα νέα showrooms της Χαλκιάς ΕΠΕ, επί της Λ. Συγγρού, καταλαμβάνοντας περί τα 700 τμ., υιοθετούν, πλέον, τη νέα εταιρική ταυτότητα Renault & Dacia, αντίστοιχα. Πιο λιτή αισθητική και εσωτερική αρχιτεκτονική με πελατοκεντρική προσέγγιση, αναβαθμίζουν την εμπειρία επαφής του πελάτη με τις δημοφιλείς μάρκες, καθιστώντας ουσιαστική την αλληλεπίδραση τόσο με το έμπειρο προσωπικό, όσο και με τα νέα μοντέλα.

Τα νέα Renault Twingo & R4 E-Tech electric, που ολοκληρώνουν την ηλεκτρική γκάμα Renault, μετά το εμβληματικό Renault 5, η full hybrid γκάμα των Clio, Captur, Symbioz, Austral και Rafale, αλλά και τα super δημοφιλή Dacia Sandero, Duster, Bigster και Jogger, βρίσκουν πλέον το χώρο που αναδεικνύει την ανωτερότητά τους.