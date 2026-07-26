Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

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Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
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To Suzuki Vitara είναι συνυφασμένο κυρίως με την κίνηση εκτός εδάφους αν και τις μεγαλύτερες πωλήσεις τις κάνει η δικίνητη έκδοση λόγω τιμής και εξοπλισμού. Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της μάρκας Γιάννης Κακούρης μας έδωσε τη ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τετρακίνητη έκδοση με το πιο αποδοτικό, υβριδικό κινητήρα και με το νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6AT. Το Vitara εξελίσσεται διαρκώς, παραμένοντας πιστό στο πνεύμα της ελευθερίας και της περιπέτειας, και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής με γνώμονα την ασφάλεια, την απόδοση, την οικονομία αλλά και  την πρακτικότητα. 

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
Η εμφάνιση του Vitara είναι διαχρονική και ξεχωρίζει από μακριά. Χωρίς να εντυπωσιάζει απλά αρέσει. Μπροστά κυριαρχεί η μάσκα με τις χαρακτηριστικές οριζόντιες γρίλιες και ο μεγάλος αεραγωγός με τγο πολύγωνο πλαίσιο να δίνει την δική του νότα. Τα φωτιστικά σώματα με τα καθαρά κρύσταλλα και την τεχνολογία led δένουν αρμονικά με την μάσκα. Στο πλαϊνό μέρος με τις απαλές γραμμές το οποίο παραμένει το ίδιο ξεχωρίζουν οι νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου.

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Στο πίσω μέρος την προσοχή τραβούν τα   τρισδιάστατα φωτιστικά σώματα τα οποία  εξέχουν στις άκρες  των φτερών Στα συν είναι και οι πέντε χρωματικές επιλογές, με τις ίδιες διχρωμίες σε συνδυασμό με μαύρη οροφή. Διαστάσεις αμαξώματος : Μήκος 4.185χλστ. Πλάτος 1.775χλστ. Ύψος 1.600χλστ. μεταξόνιο 2.500χλστ. 

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
Περνώντας στο εσωτερικό εντοπίζεις και την αναβαθμισμένη ποιότητα κατασκευής με τα μαλακά πλαστικά στο πάνω μέρος του ταμπλό και τα σκληρά πλαστικά στο κάτω μέρος. Η σχεδίαση δεν διεκδικεί πρωτεία Η διαφορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές και κυρίως του Κινέζους είναι ότι δεν…χάνεσαι μέσα σε μια τεράστια οθόνη με τα μενού και τα υπομενού. Μας άρεσε η απλότητα στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Ο πίνακας οργάνων, έχει αναλογικά όργανα με έγχρωμη οθόνη ανάμεσα σε αυτά. Σε αυτή την οθόνη μεταξύ άλλων εμφανίζονται και οι ενδείξεις του υβριδικού συστήματος .Η κεντρική οθόνη αφής 9 ιντσών  αποτελεί το κέντρο ελέγχου για τα ηλεκτρονικά συστήματα . Η συνδεσιμότητα είναι ασύρματη με Android Auto ή Apple CarPlay,

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Το Suzuki Connect είναι μια εφαρμογή για smartphone και μια σουίτα υπηρεσιών που επιτρέπει στους οδηγούς να παρακολουθούν το όχημά τους εξ αποστάσεως. Το Suzuki Connect μπορεί επίσης να συνδεθεί με το σύστημα πολυμέσων και να εμφανίζει διάφορες ειδοποιήσεις στην οθόνη.

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Η κάμερα οπισθοπορείας συνοδεύεται και με την ομπρέλα συστημάτων ασφαλείας. Όπως είναι η αυτόνομη πέδηση, η ειδοποίηση για αλλαγή λωρίδας με αυτόματη  διόρθωση της πορείας και η αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας, Την ίδια στιγμή ενσωματώθηκαν  σημαντικές βελτιώσεις οι οποίες ενίσχυσαν την ασφάλεια.

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Μιλάμε για βελτιωμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού (DMS) με διευρυμένη περιοχή ανίχνευσης και ταχύτερη απόκριση σε περιπτώσεις υπνηλίας ή απόσπασης προσοχής. Οι φυσικοί διακόπτες και για τον κλιματισμό συμπληρώνουν εργονομικά αυτό που λείπει από τα τελευταίας γενιάς οχήματα.

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Οι χώροι είναι άνετοι για τους επιβάτες ενώ ο χώρος αποσκευών μένει αμετάβλητος τα 362 λίτρα καθώς η μπαταρία του ήπια υβριδικού συστήματος έχει τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η τιμή ανεβαίνει στα 1.119 λίτρα. 
Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ 
Η αναβάθμιση στην «καρδιά» του Suzuki Vitara κάνει την διαφορά. Μιλάμε για νέο βενζινοκινητήρα που συνδυάζεται στην έκδοση  της δοκιμής μας με 6άρι μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Το νέο Vitara  εφοδιάζεται αποκλειστικά με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.4L BOOSTERJET αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6e-bis με την κωδική ονομασία K14D ο οποίος αποδίδει 110 ίππους στις 4.500 σ.α.λ. και 235 Nm ροπής στις 2.000 –2.500 σ.α.λ., προσφέροντας εξαιρετική απόδοση, υψηλή οικονομία καυσίμου και μειωμένες εκπομπές CO₂. Η ενισχυμένη μπαταρία 48V, είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους αυστηρότερους κανονισμούς θερμικής μετάδοσης, για μέγιστη ασφάλεια. 

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Στον βενζινοκινητήρα λειτουργεί επικουρικά το  σύστημα 48V Mild Hybrid SHVS με έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 17 ίππους και ροπή 50 Nm. Υπάρχει μεγαλύτερη μπαταρία με χωρητικότητα 0,38 kWh, Το ήπια υβριδικό σύστημα προσφέρει αθόρυβη εκκίνηση και ηλεκτρική υποβοήθηση όταν επιταχύνεις ,με την ανάκτηση ενέργειας να γίνεται  κατά την επιβράδυνση ή  με το φρενάρισμα  εξασφαλίζοντας μειωμένη κατανάλωση και ρύπους .

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Επιλέγοντας το πρόγραμμα Sport τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 10,4 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα).Η μέση κατανάλωση του Vitara AWD κυμάνθηκε γύρω στα 7 με 7,5 λίτρα/100 χλμ. Χωρίς να λυπηθούμε το δεξί πεντάλ γκαζιού. Οι εκπομπές ρύπων είναι 119 γρμ. CO2/χλμ. 

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
Οι αναρτήσεις με ημιάκαμπτο άξονα πίσω και την σχετικά σφιχτή ρύθμιση είναι  προσανατολισμένες στην άνεση και την ποιότητα κύλισης. Το τιμόνι έχει καλή αίσθηση και πληροφόρηση και παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος μπορείς να πάρεις τις στροφές με αυξημένη ταχύτητα χωρίς να αισθάνεσαι απώλεια πρόσφυσης.

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Στις εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος, κάποιες  αναπηδήσεις περνάνε από τον ημιάκαμπτο πίσω άξονα, χωρίς όμως να προβούν σε οποιαδήποτε διατάραξη της πορείας του αυτοκινήτου ή να επιδράσουν αρνητικά στην άνεση των επιβατών.

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Στον ανοιχτό δρόμο είναι έντονο το αίσθημα της ασφάλειας σε οδηγό και επιβάτες με την προσεγμένη ηχομόνωση να κρατά σε χαμηλά επίπεδα τους  εξωτερικούς θορύβους, και αν υπερβάλετε την ώρα που οδηγείτε έρχονται τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Τα δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με την γνωστή αίσθηση στο πεντάλ λόγω του συστήματος ανάκτησης ενέργειας ακολούθησαν την ασφαλή οδική συμπεριφορά του τετρακίνητου Vitara. 
 Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
Το μεγάλο ατού για το οποίο μάλιστα φημίζεται το Vitara είναι το σύστημα 4x4 ALLGRIP SELECT, που χειρίζεσαι μέσω του περιστροφικού διακόπτη που βρίσκεται πίσω από τον λεβιέ ταχυτήτων. Παρέχει τέσσερις επιλογές οδήγησης (Auto, Sport, Snow, Lock), προσφέροντας την ανάλογη ευελιξία και ασφάλεια σε κάθε έδαφος. Η ύπαρξη διακόπτη ελεγχόμενης κατάβασης κάνει πιο εύκολα τα πράγματα στις απότομες κατηφοριές. 

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Σε αυτό βέβαια βοηθούν και τα 175 χλστ. της απόστασης από το έδαφος. Κινηθήκαμε και σε χωματόδρομους και σε αμμώδεις επιφάνειες εκεί όπου εκτιμήσαμε την τετρακίνηση που δεν μας άφησε να…κολλήσουμε ακόμη και όταν περάσαμε από απότομα και δύσκολα μονοπάτια. Στα τελευταία πολύτιμος σύμμαχος αποδείχθηκε το πρόγραμμα οδήγησης  Lock με την μετάδοση της κίνησης να μοιράζεται 50-50 μεταξύ των δυο αξόνων  και με ανώτατη ταχύτητα μέχρι τα 40 χλμ./ώρα.  
Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ 
Το Suzuki Vitara εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή B-SUV στην Ελλάδα. Αποσπά θετικές γνώμες όταν αναφέρεις το όνομα του ενώ στην τελευταία γενιά του και μετά τις αναβαθμίσεις έχει γίνει καλύτερο  και πιο οικονομικό στην κατανάλωση. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε την τετρακίνητη έκδοση από 26180 ευρώ.

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ

Η τιμή θεωρείται χαμηλή για την κατηγορία του και με τετρακίνηση ενώ για την πλούσια έκδοση της δοκιμής μας η τιμή είναι στα 31290 ευρώ. Στα ατού τα 10 χρόνια εγγύησης  (ή 200.000 χλμ.) που προσφέρεται μέσω του Suzuki Care+ αρκεί να τηρείτε την συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Suzki. 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ  

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SUZUKI VITARA BOOSTERJET 48V HYBRID 110 6ΜΤ
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