Καιρός: Έπεσαν 97.000 κεραυνοί – Επιστρέφουν τα 35άρια

Τεράστιος όγκος νερού έπεσε μέσα σε λίγες ώρες - Τι είπε ο Θοδωρής Κολυδάς

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Περισσότεροι από 97.000 κεραυνοί καταγράφηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου πάνω από τον ελληνικό χώρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες κεραυνοί, ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας. Η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά και από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, φτάνοντας τις επόμενες ημέρες τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το στοιχείο των 97.000 ηλεκτρικών εκκενώσεων αποτυπώνει την ένταση της κεραυνικής δραστηριότητας που συνόδευσε το πέρασμα της κακοκαιρίας. Η μεγάλη συχνότητα των κεραυνών, οι χαλαζοπτώσεις και τα απότομα μπουρίνια είχαν επισημανθεί και στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Από τύχη δεν υπήρξαν περισσότεροι τραυματισμοί, καθώς τα έντονα φαινόμενα έπληξαν κατοικημένες περιοχές, δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία αλλά και τουριστικούς προορισμούς μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί αριθμοί για τους κεραυνούς

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, καταγράφηκαν περισσότερες από 97.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από τον ελληνικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι, με βάση τα δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 58.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις έως τις 22:20 της Παρασκευής. Περίπου οι μισές από αυτές σημειώθηκαν πάνω από την ξηρά.

Η διαφορά στους αριθμούς σχετίζεται με την ώρα ολοκλήρωσης της κάθε καταγραφής, την περιοχή που καλύπτει το σύστημα μέτρησης και τη μέθοδο με την οποία υπολογίζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι κεραυνοί που φτάνουν στο έδαφος όσο και οι εκκενώσεις μέσα ή ανάμεσα στα σύννεφα.

Μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες

Η κακοκαιρία έφερε σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τα εντονότερα φαινόμενα καταγράφηκαν στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως το βράδυ της Παρασκευής καταγράφηκε στην Ιστιαία της Εύβοιας και έφτασε τα 66,6 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι έπεσαν περίπου 66,6 τόνοι νερού σε κάθε στρέμμα γης.

Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, αποφεύχθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες με ακόμη σοβαρότερες συνέπειες. Στην Αττική, ωστόσο, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν προσωρινά σε ορμητικά ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και οδηγοί βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Υποχωρεί η κακοκαιρία – Πότε επιστρέφουν τα 35άρια

Τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν και ο καιρός επιστρέφει γρήγορα σε καλοκαιρινό μοτίβο. Την Κυριακή 26 Ιουλίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά και από τη Δευτέρα θα επιστρέψει σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η απότομη εναλλαγή από τις ισχυρές καταιγίδες και το χαλάζι στα 35άρια είναι χαρακτηριστική της θερινής αστάθειας. Οι μετεωρολόγοι, πάντως, δε διακρίνουν στα άμεσα προγνωστικά στοιχεία κάποιο ακραίο ή παρατεταμένο κύμα καύσωνα.

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