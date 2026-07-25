Χανιά: Αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

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Χανιά: Αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου στον Καβρό του Δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά, όταν ένα αγοράκι δύο ετών από τη Γερμανία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας.

Διασώστες του ΕΚΑΒ κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε επειγόντως στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, αναπνέει μόνο του, χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, το αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, καταφέρνοντας τελικά να επαναφέρουν το παιδί πριν από την επείγουσα διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη

Το 2χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί ανέλαβαν αμέσως την αντιμετώπιση του περιστατικού και προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Παπακωνσταντής, δήλωσε στο Creta24 ότι το παιδί αναπνέει πλέον μόνο του, χωρίς υποστήριξη. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την κατάστασή του, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που απαιτεί συνεχή έλεγχο.

Το γεγονός ότι ο μικρός ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες των διασωστών και αναπνέει αυτόνομα αποτελεί θετική εξέλιξη. Ωστόσο, οι γιατροί συνεχίζουν την παρακολούθησή του, προκειμένου να αξιολογήσουν πλήρως την κλινική του εικόνα και να διαπιστώσουν εάν χρειάζεται περαιτέρω νοσηλεία ή μεταφορά σε εξειδικευμένη μονάδα.

Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν πώς το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα και για πόσο χρονικό διάστημα παρέμεινε στο νερό πριν εντοπιστεί. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην κατοικία την ώρα του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εάν το αγοράκι βρισκόταν στην περιοχή μαζί με την οικογένειά του για διακοπές ή ποιος το εντόπισε πρώτο στην πισίνα.

Ιδιαίτερα σημαντική αποδείχθηκε η άμεση ειδοποίηση του ΕΚΑΒ και η επέμβαση των διασωστών. Σε ανάλογα περιστατικά, κάθε λεπτό είναι κρίσιμο, καθώς η έλλειψη οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεχή επίβλεψη των μικρών παιδιών κοντά σε πισίνες, ακόμη και όταν γνωρίζουν να κινούνται στο νερό ή φορούν βοηθητικά μέσα κολύμβησης. Η πρόσβαση στον χώρο της πισίνας πρέπει να ελέγχεται, ενώ τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ούτε για λίγες στιγμές χωρίς την παρουσία ενήλικα.

Η κατάσταση της υγείας του δίχρονου παρακολουθείται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες τόσο για την πορεία του όσο και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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