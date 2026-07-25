Φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή

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Φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου σε δασική έκταση στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής.
  • Η Πυροσβεστική έχει κινητοποιήσει 60 πυροσβέστες, 20 οχήματα και ελικόπτερο για ρίψεις νερού.
  • Οι φλόγες είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και δεν απειλούν οικισμούς.
  • Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.
  • Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να αναφέρουν τυχόν νέα εστία φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου σε δασική έκταση στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής. Η Πυροσβεστική κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσει την πυρκαγιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, οι φλόγες βρίσκονται μακριά από κατοικημένη περιοχή και δεν απειλούν σπίτια ή οικισμούς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, το οποίο επιχειρεί στα σημεία όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι δυσκολότερη.

Το έργο των πυροσβεστών υποστηρίζουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας, οι οποίες συμβάλλουν στην τροφοδοσία των οχημάτων με νερό. Οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της πυρκαγιάς, με βασικό στόχο να περιορίσουν την εξάπλωσή της στη δασική βλάστηση και να αποτρέψουν τη δημιουργία νέων μετώπων.

Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για τη Μόλα Καλύβα ή για κάποιον άλλο κοντινό οικισμό. Δεν έχει κριθεί, επίσης, απαραίτητη η αποστολή μηνύματος από το 112 για εκκένωση ή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Η εικόνα, ωστόσο, παρακολουθείται συνεχώς, καθώς πρόκειται για δασική περιοχή και οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Οι πυροσβέστες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ οι εναέριες ρίψεις επικεντρώνονται στο ενεργό μέτωπο και στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Η Μόλα Καλύβα βρίσκεται στην Κασσάνδρα, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής, και αποτελεί περιοχή με έντονη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες. Για τον λόγο αυτό, η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, ώστε η φωτιά να περιοριστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής. Τα στελέχη του θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στην περιοχή και θα συλλέξουν στοιχεία, προκειμένου να εντοπίσουν το ακριβές σημείο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά και να εξακριβώσουν τι την προκάλεσε.

Η ενεργοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου αποτελεί μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας διερεύνησης και δε σημαίνει από μόνη της ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από εμπρησμό. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων η ανθρώπινη αμέλεια, κάποια τεχνική αιτία ή σκόπιμη ενέργεια.

Οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να μην πλησιάζουν το σημείο της πυρκαγιάς, ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό, φλόγες ή νέα εστία, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Πυροσβεστική στο 199 ή με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο μέχρι να περιοριστεί πλήρως το μέτωπο και να αποκλειστεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

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