Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Νίνα Λοτσάρη, η οποία έγινε 52 ετών κι επέλεξε να μοιραστεί τη στιγμή με τους followers της στο Instagram. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό, συνοδεύοντάς τις με ένα σύντομο και σαφές μήνυμα για τη νέα της ηλικία.

Στο κείμενο που συνόδευσε τις φωτογραφίες της ανέφερε: «Showgirl με 52 αποχρώσεις θριάμβων!! Αμέ τι… είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και στη ζωή!Happy birthday to meeeee».

Η ανάρτηση της Νίνας Λοτσάρη για τα γενέθλια

Σε μία από τις εικόνες, γράφει με χιούμορ: «Δε μεγαλώνω, αναβαθμίζομαι».

Μέσα από τη δημοσίευσή της, η Νίνα Λοτσάρη επέλεξε να δώσει έναν προσωπικό τόνο στη μέρα των γενεθλίων της, συνδυάζοντας εικόνες με μια φράση που αποτυπώνει τη δική της οπτική για το πέρασμα του χρόνου.

Η Νίνα Λοτσάρη και ο Χρήστος Λεμονίδης είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια, διατηρώντας μια πολύ δεμένη σχέση που ξεκίνησε στις αρχές του 2021. Αν και γνωρίζονταν από παλαιότερα μέσω κοινών γνωστόν, η επαφή τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν δυνατό έρωτα, με το ζευγάρι να αποφασίζει να συγκατοικήσει από τους πρώτους κιόλας μήνες.

Ο Χρήστος Λεμονίδης, ο οποίος έχει σπουδάσει οικονομικά και δραστηριοποιείται στον εταιρικό τομέα ως διοικητικό στέλεχος, προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ και να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη διακριτικότητά του, αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τη γνωστή performer, ενώ διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και με τις δύο κόρες της, την Ερωφίλη και τη Νεφέλη. Η ίδια η Νίνα Λοτσάρη αναφέρεται συχνά με πολύ θερμά λόγια για εκείνον, τονίζοντας τη συναισθηματική σταθερότητα και την ηρεμία που έχει φέρει στη ζωή της.