Ανησυχία προκάλεσαν τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και θέλουν την Άννα Φόνσου να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από αναπάντεχο πρόβλημα με την υγεία της.

Η καταξιωμένη ηθοποιός που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με το Σπίτι του Ηθοποιού, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ μέσα από μία ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του ιδρύματος έγιναν γνωστά τα ακριβή αίτια πίσω από τη νοσηλεία της.

Άννα Φόνσου: Ο λόγος που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων πληροφοριών, η επίσημη τοποθέτηση από το «Σπίτι του Ηθοποιού» αποσαφηνίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και βάζει τέλος στις εικασίες που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Όπως εξήγησαν, η Άννα Φόνσου παρουσίασε μια ήπια αδιαθεσία, η οποία αποδίδεται σε κρύωμα, χωρίς να πρόκειται για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Υπερβολές όπως πάντα άλλωστε. Η πρόεδρος μας Άννα Φόνσου κρύωσε από το αιρκοντίσιον και στην υγεία της είναι καλά. Σας παρακαλούμε μην τρομοκρατείτε τον κόσμο με δράματα που μόνο στη φαντασία σας υπάρχουν», γράφει σχετική ανάρτηση.

Η ανάρτηση από το Σπίτι του Ηθοποιού