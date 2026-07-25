Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;

Η ανακοίνωση από το «Σπίτι του Ηθοποιού»

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Φόνσου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο λόγω ήπιας αδιαθεσίας από κρύωμα.
  • Η ανακοίνωση από το Σπίτι του Ηθοποιού επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα υγείας.
  • Η ηθοποιός έχει καλή υγεία και η κατάσταση της δεν είναι ανησυχητική.
  • Η ανακοίνωση ζητά να μην τρομοκρατούνται οι πολίτες με υπερβολές και φήμες.
  • Η Άννα Φόνσου συνδέεται στενά με το Σπίτι του Ηθοποιού.

Ανησυχία προκάλεσαν τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και θέλουν την Άννα Φόνσου να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από αναπάντεχο πρόβλημα με την υγεία της.

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Η καταξιωμένη ηθοποιός που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με το Σπίτι του Ηθοποιού, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ μέσα από μία ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του ιδρύματος έγιναν γνωστά τα ακριβή αίτια πίσω από τη νοσηλεία της.

Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;

Άννα Φόνσου: Ο λόγος που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων πληροφοριών, η επίσημη τοποθέτηση από το «Σπίτι του Ηθοποιού» αποσαφηνίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και βάζει τέλος στις εικασίες που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Όπως εξήγησαν, η Άννα Φόνσου παρουσίασε μια ήπια αδιαθεσία, η οποία αποδίδεται σε κρύωμα, χωρίς να πρόκειται για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

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«Υπερβολές όπως πάντα άλλωστε. Η πρόεδρος μας Άννα Φόνσου κρύωσε από το αιρκοντίσιον και στην υγεία της είναι καλά. Σας παρακαλούμε μην τρομοκρατείτε τον κόσμο με δράματα που μόνο στη φαντασία σας υπάρχουν», γράφει σχετική ανάρτηση.

Η ανάρτηση από το Σπίτι του Ηθοποιού
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Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΦΟΝΣΟΥ
 |
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ
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