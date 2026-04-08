Άννα Φόνσου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας

Καλεσμένη στην εκπομπή Το Πρωινό ήταν το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης η Άννα Φόνσου, με τον Γιώργο Λιάγκα να την υποδέχεται θερμά. Ο παρουσιαστής ρώτησε μεταξύ άλλων την ηθοποιό και για την κηδεία της Μαρινέλλας πριν από λίγες ημέρες.

Εκείνη απάντησε πως δεν πήγε και εξήγησε και τους λόγους. «Όταν χάνεται ένας άνθρωπος με την αξία της Μαρινέλλας, η θλίψη μου είναι μεγάλη. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι», είπε αρχικά η Άννα Φόνσου και συνέχισε: «Δεν πήγα στην κηδεία γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω σε αυτές τις κηδείες… που είναι όλα αυτά και οι πολιτικοί και οι τηλεοράσεις… Δε μ’ αρέσει».

Η Άννα Φόνσου στην κηδεία του Γιώργου Μαρίνου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στον Γιώργο Μαρίνο, η Αννά Φόνσου είπε: «Μ’ αρέσει αυτό που έκανε ο Γιώργος Μαρίνος. Είδα μια κηδεία που μπόρεσα και παρακολούθησα τι λέει ο παπάς στην κηδεία. Γιατί στις άλλες κηδείες που πήγαινα κοιτούσα τον κόσμο, τους πολιτικούς που δεν ήξεραν και τίποτα γι’ αυτόν που είχε πεθάνει».