Όλγα Κεφαλογιάννη: Επίσκεψη στον τόπο καταγωγής της, τα Ανώγεια

Θερμή υποδοχή και συγκίνηση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκε τα Ανώγεια, τον τόπο καταγωγής της, όπου την υποδέχθηκαν θερμά οι κάτοικοι.
  • Οι αναφορές στη μνήμη του πατέρα της, Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του με τον τόπο.
  • Επισκέφθηκε την ιστορική υφάντρα κα Ερμιόνη Καλομοίρη και το Κέντρο Υφαντικής Ανωγείων, τονίζοντας τη σημασία τους για την πολιτιστική παράδοση.
  • Στο σπίτι του Νίκου Ξυλούρη, σημείου αναφοράς για την πολιτιστική μνήμη των Ανωγείων, ολοκλήρωσε την επίσκεψή της.
  • Η παρουσία της έκλεισε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου την υποδέχθηκαν κάτοικοι και ο πατήρ Ανδρέας Κεφαλογιάννης.

Μια ιδιαίτερη και έντονα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή έζησε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη στον τόπο καταγωγής της, τα Ανώγεια.

Από την πρώτη στιγμή, οι κάτοικοι την υποδέχθηκαν θερμά και με παραδοσιακά κεράσματα, σε μια ατμόσφαιρα που ξύπνησε προσωπικές μνήμες και έφερε στο προσκήνιο τις ρίζες της και τη βαθιά της σύνδεση με τον τόπο.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι αναφορές κατοίκων στη μνήμη του πατέρα της, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ενός πολιτικού που είχε βαθιά και διαχρονική σχέση με τα Ανώγεια και τους ανθρώπους τους, και που στάθηκε διαχρονικά δίπλα στον τόπο, αναγνωρίζοντας και στηρίζοντας την πορεία και τις ανάγκες του.

Κατά την παραμονή της στα Ανώγεια, βρέθηκε επίσης κοντά στην ιστορική υφάντρα κα Ερμιόνη Καλομοίρη, που εδώ και δεκαετίες διατηρεί ζωντανή την τέχνη της υφαντικής και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική παράδοση του τόπου.

Ξεχωριστός σταθμός αποτέλεσε και το Κέντρο Υφαντικής Ανωγείων, παρουσία του Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Όπως ανέφερε η ίδια σε σχετική ανάρτησή της, «το Κέντρο Υφαντικής δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι μνήμη, οικογένεια, δημιουργία», ενώ συνεχάρη θερμά την Κωνσταντία Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου για την πρωτοβουλία και τη δωρεά, την Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου για την έρευνα και την προσφορά, το mare studio για την επιμέλεια και τη Χριστίνα Πιττοβανάκη για την επιστημονική διεύθυνση.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο σπίτι του Νίκου Ξυλούρη, μιας μορφής ταυτισμένης με την Κρήτη, την αυθεντικότητα και την ψυχή του τόπου, που παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την πολιτιστική μνήμη των Ανωγείων.

Η παρουσία της ολοκληρώθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ανωγείων, όπου την υποδέχθηκαν ο πατήρ Ανδρέας Κεφαλογιάννης και κάτοικοι της περιοχής.


 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
 
ΑΝΩΓΕΙΑ
 
ΚΡΗΤΗ
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
