Είναι η εποχή για μια μοναδική συνταγή απευθείας από το Άγιον Όρος: Μελιτζάνες του Γέροντα στο Φούρνο. Μία καλοκαιρινή σπεσιαλιτέ, απλή, νηστίσιμη και γεμάτη γεύση, που φέρνει την αυθεντική μοναστηριακή κουζίνα στο πιάτο σας.

Ακολουθήστε τα βήματα της παραδοσιακής παρασκευής και νιώστε την ευλογία και τη σοφία των Αγιορειτών μέσα από μια ταπεινή, αλλά ξεχωριστή γεύση.

Υλικά (για 4 άτομα):

• 4 μελιτζάνες φλάσκες (μέτριες)

• 2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

• 2-3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

• 4 ντομάτες ώριμες, τριμμένες

• 1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

• 1/2 ματσάκι μαϊντανός, ψιλοκομμένος

• 1 κουταλάκι ρίγανη

• Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• (προαιρετικά) λίγος βασιλικός ή δυόσμος

• Λίγο καστανό ρύζι ή ψωμί χωριάτικο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

1. Πλένεις και κόβεις τις μελιτζάνες κατά μήκος στη μέση. Με ένα κουτάλι, αφαιρείς λίγη σάρκα από το κέντρο για να κάνεις χώρο για τη γέμιση. Τις αλατίζεις και τις αφήνεις σε σουρωτήρι για 30 λεπτά να ξεπικρίσουν. Στη συνέχεια τις ξεπλένεις και τις σκουπίζεις.

2. Σε αντικολλητικό τηγάνι, σοτάρεις τα κρεμμύδια σε 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο, προσθέτεις το σκόρδο και μετά τις τριμμένες ντομάτες. Αφήνεις να σιγοβράσει για 10-15 λεπτά, προσθέτοντας τη ρίγανη, τον μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Αν θες, προσθέτεις και βασιλικό ή δυόσμο για πιο έντονο άρωμα.

3. Γεμίζεις τις μελιτζάνες με το μείγμα και τις τοποθετείς σε ταψί. Περιχύνεις με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και λίγο νερό.

4. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 45-50 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι μελιτζάνες και να μελώσει η σάλτσα.

Σερβίρισμα:

Οι μοναχοί τις σερβίρουν με λίγο ρύζι ή ψωμί, και πάντα με ταπεινότητα. Το πιάτο τρώγεται καλύτερα χλιαρό ή και κρύο την επόμενη μέρα — τότε αναδεικνύονται όλα τα αρώματα της Μεσογείου.

Δείτε περισσότερες Αγιορείτικες συνταγές για παραδοσιακά πιάτα, στο TilegrafimaNews.gr