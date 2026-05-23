Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε για την αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό της λόγω κόμπλεξ και αυτοπεποίθησης.
  • Η απόφαση της προήλθε από σχόλιο του γιου της σχετικά με τα σημάδια στο πρόσωπό της.
  • Τα σημάδια προήλθαν από μόλυνση στην παιδική της ηλικία, επηρεάζοντας την εικόνα της.
  • Αναφέρθηκε στον αείμνηστο σύζυγό της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, ως καθοριστική στήριξη στην καριέρα της.
  • Η Πατουλίδου τόνισε τη σημασία της αυτοαποδοχής και της βελτίωσης της εικόνας χωρίς να χάνει την ταυτότητά της.

Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε ανοιχτά για την αισθητική παρέμβαση που έκανε στο πρόσωπό της, εξηγώντας ότι η απόφασή της δεν σχετίστηκε με τη διάθεση, αλλά με τα σημάδια που την έκαναν να νιώθει μειονεκτικά. Η χρυσή Ολυμπιονίκης τοποθετήθηκε στην εκπομπή Καλύτερα Αργά την Παρασκευή 22 Μαΐου και περιέγραψε τα βιώματά της, αναφερόμενη και στον ρόλο που είχε ένα σχόλιο του γιου της. 

Στην εκπομπή αναφέρθηκε ότι η ίδια είχε μιλήσει και στο παρελθόν δημόσια για την επέμβαση στο πρόσωπό της. Όπως είπε, τα σημάδια που είχε από παιδί επηρέαζαν την αυτοπεποίθησή της και την έκαναν να αισθάνεται άσχημα με την εικόνα της.

Βούλα Πατουλίδου: «Έφτιαξα το προσωπό μου γιατί είχα κόμπλεξ!»

Η ίδια περιέγραψε πως το πρόβλημα ξεκίνησε μετά από μια μόλυνση όταν ήταν μικρή. Τόνισε επίσης ότι αποφάσισε να προχωρήσει στην αλλαγή όταν ο γιος της, μόλις άρχισε να μιλάει, τη ρώτησε αν θα φύγουν τα σημάδια από το πρόσωπό της. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση. Ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ. Είχα πάρα πολλά σημάδια. Όταν ήμουν παιδάκι, έπαθα μια μόλυνση, απέκτησα άσχημα σημάδια. Ντυνόσουν πάρα πολύ ωραία, και στο πρόσωπο; Πόσο με το μαλλί μπροστά στο πρόσωπο να βγεις; Να είναι καλά ο Σπύρος Ιωαννίδης τότε, που μου είπε “έλα να σε φτιάξω” και λέω "γιατί διορθώνονται;". "Εννοείται" μου είπε. "Γιατί να μην τα διορθώσω;". Όταν απέκτησα τον γιο μου, και άρχισε να μιλάει, με ρώτησε αν θα διώξω αυτά τα σπυράκια, δεν ήταν σπυράκια, ήταν σημάδια. Πήγα την επόμενη ημέρα. Αν μπορείς να διορθώσεις κάτι που δεν σου αρέσει και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι, είναι πολύ βασικό, να το κάνεις. Δεν ένιωθα ωραία γιατί είχα τη σημάδια». 

Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε με συγκίνηση και για τον αείμνηστο σύζυγό της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη. Η χρυσή Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που είχε στη ζωή της και στην αθλητική της διαδρομή, λέγοντας πως χωρίς εκείνον δεν θα είχε φτάσει στην κορυφή.

Η ίδια θυμήθηκε ότι παντρεύτηκε μόλις στα 19 της χρόνια και πως αυτό για καιρό της δημιουργούσε ανασφάλεια. Όπως είπε, έμαθε να το αντιμετωπίζει με χιούμορ και να γελάει μαζί του, περιγράφοντας με οικειότητα τη σχέση τους και τη στάση του απέναντί της.

«19 χρονών. Α, κόμπλεξ, άστα. Έμαθα να γελάω μαζί του και το λέω και δεν θα πάψω να το λέω. Ξέρεις τι είναι να γελάς και να μην μπορείς να μαλώσεις; Ποιον να μαλώσεις; Όταν ο άλλος σε κοροϊδεύει και μετά βρίσκει κάτι και γελάς εσύ», είπε αρχικά.

Η Ολυμπιονίκης περιέγραψε τον αείμνηστο σύζυγό της ως τον άνθρωπο που πίστεψε σε εκείνη πριν από την ίδια. Τόνισε ότι η στήριξή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αντέξει την απόρριψη και να επιμείνει στον στόχο της. «Είναι ο άνθρωπος που πιστεύει πιο πολύ σε σένα από σένα. Και μετά οπ, τρυπώνω κι εγώ και πιστεύω σε μένα. Αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης δε νομίζω ότι θα κατόρθωνα να γίνω Ολυμπιονίκης. Θα κατόρθωνα να αντέξω την απόρριψη του 99% των ανθρώπων του περίγυρου;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

