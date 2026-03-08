Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τα δυνατά μηνύματα της ιδιαίτερης μέρας

Μηνύματα έμπνευσης για κάθε γυναίκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.03.26 , 17:14 Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
08.03.26 , 17:06 Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο
08.03.26 , 16:59 Κρήτη: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές
08.03.26 , 16:47 Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
08.03.26 , 16:44 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τα δυνατά μηνύματα της ιδιαίτερης μέρας
08.03.26 , 16:28 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 09/03/2026 – 15/03/2026
08.03.26 , 16:21 Θλίψη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη – Πότε και πού θα πουν το τελευταίο αντίο
08.03.26 , 16:03 Εικόνες από την υποδοχή των σορών των έξι Αμερικανών εφέδρων από τον Τραμπ
08.03.26 , 15:57 Αφροδίτη σε όψη με τον Κρόνο: Έντονα συναισθήματα και δοκιμασίες σε σχέσεις
08.03.26 , 15:48 Μάνος Πανταζής στο Traction: «Τα παιδιά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής»
08.03.26 , 15:35 Eξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αλλά δεν ανακοινώνεται ακόμα!
08.03.26 , 15:21 «Κόλαση» στην Τεχεράνη: Στις φλόγες δεξαμενές πετρελαίου
08.03.26 , 14:52 Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
08.03.26 , 14:32 Μπήκαν στον πόλεμο τα Εμιράτα; Φέρονται να χτύπησαν το Ιράν!
08.03.26 , 13:41 Την Κύπρο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα ο Μακρόν
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος Μετά Από 7 Χρόνια
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) δημοσίευσε βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμώντας τη δύναμη και την επιμονή των γυναικών παγκοσμίως.
  • Η ημέρα αυτή αναδεικνύει τους αγώνες για ισότητα, δικαιώματα και ελευθερία των γυναικών.
  • Διακεκριμένες προσωπικότητες από διάφορους τομείς μοιράστηκαν μηνύματα ενδυνάμωσης στα social media.
  • Η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου τόνισε τη δύναμη της αγκαλιάς και την ανάγκη προστασίας της ζωής.
  • Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των γυναικών που αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται για δικαιώματα.

Σήμερα τιμούμε τη δύναμη, την επιμονή και το πνεύμα των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για γιορτή, αλλά και μια στιγμή να αναλογιστούμε τους αγώνες που έχουν δοθεί για ισότητα, δικαιώματα και ελευθερία. 

Μέσα από τις εμπειρίες και τα μηνύματα διακεκριμένων προσωπικοτήτων, αναδεικνύεται η ποικιλία των τρόπων με τους οποίους οι γυναίκες καθημερινά υπερασπίζονται τον εαυτό τους, τους γύρω τους και τις αξίες που πιστεύουν.

To βίντεο του ΓΕΣ για  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Γυναίκες από τον χώρο της τηλεόρασης, της πολιτικής, της υποκριτικής, της μουσικής, αλλά και του αθλητισμού τίμησαν αυτή την ξεχωριστή ημέρα με μηνύματα στα social media.

Ελένη Χατζίδου
«Στις γυναίκες που δεν τα παράτησαν ποτέ. Στις γυναίκες που έμαθαν να στέκονται όρθιες. Χρόνια μας Πολλά», έγραψε η Ελένη Χατζίδου.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τα δυνατά μηνύματα της ιδιαίτερης μέρας

Ελεονώρα Μελέτη 

«Οι δικές μου γυναίκες. Αυτές που με καθόρισαν κ με οδηγούν.

Η γυναικα που υπάκουε,
η γυναίκα που άνοιξε τον δρόμο,
η γυναίκα που τον συνεχίζει
και η γυναίκα που θα τον πάει πιο μακριά από όλες μας.

Η γιαγιά που έκανε αυτό που της έλεγαν κ έμαθε να αντέχει…

Η μητέρα που αμφισβήτησε όσα της έμαθαν κ δίδαξε στη κόρη της να ψάχνει και να διεκδικεί,

Η κόρη που έμαθε να ψάχνει και να διεκδικεί για να μάθει η δική της κόρη να ζει ακόμα πιο ελεύθερα κ αυθεντικά.

Κάθε γυναίκα στο κόσμο κουβαλά μέσα της την ιστορία των γυναικών πριν από αυτήν και την ευθύνη για τις γυναίκες που έρχονται μετά.

Κάθε βήμα που κάνουμε, κάθε φωνή που υψώνουμε, κάθε όριο που σπάμε, ανοίγει λίγο περισσότερο τον δρόμο.

Γιατί τίποτα από όσα έχουμε σήμερα δεν χαρίστηκε.

Κερδήθηκε.

Και τίποτα από όσα αξίζουν οι επόμενες δεν θα έρθει μόνο του. Θα το διεκδικήσουμε.

Για εκείνες που πάλεψαν πριν από εμάς.

Για εκείνες που θα ζήσουν μετά από εμάς.

Είμαστε οι γυναίκες που ακολουθούμε.
Είμαστε οι γυναίκες που μεγαλώνουμε.», σχολίασε η Ελεονώρα Μελέτη.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Εleonora Meleti (@nonoram)

Ζέτα Δούκα

«Το να είσαι γυναίκα δεν είναι κάτι που το κατακτάς μία φορά, αλλά κάτι που το υπερασπίζεσαι κάθε μέρα. Συχνά μόνη, σπάνια με θόρυβο, πάντα με κόπο. Πρέπει να αφήνουμε πάντα ανοιχτή και ευρύχωρη αυτή τη λέξη. Είμαστε όλες μαζί, η μία για την άλλη, μέχρι να γίνουν αυτά που πρέπει και ακόμη παραπέρα».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zeta Douka (@zetadouka)

Βούλα Πατουλίδου

«Σ’ αυτή τη μικρή αγκαλιά κρύβεται όλη η δύναμη του κόσμου.
Ένα παιδί κρατά σφιχτά την κούκλα του, σαν να θέλει να προστατεύσει ό,τι αγαπά. Χωρίς εξουσία, χωρίς όπλα, μόνο με την ανάγκη να φροντίσει, να αγαπήσει, να κρατήσει κοντά του ό,τι φοβάται πως μπορεί να χαθεί.
Η δύναμή της γυναίκας δεν είναι ο θόρυβος των όπλων ούτε οι κραυγές της εξουσίας. Είναι η δύναμη της αγκαλιάς. Είναι το ένστικτο να προστατεύει τη ζωή, να γιατρεύει, να ενώνει, να ξαναχτίζει ό,τι ο κόσμος γκρεμίζει.
Αν ο κόσμος κυβερνιόταν από την καρδιά μιας γυναίκας, ίσως τα σύνορα να ήταν λιγότερα και οι αγκαλιές περισσότερες. Ίσως τα παιδιά να κρατούσαν μόνο κούκλες παιχνίδια και όχι φόβο.
Γιατί η γυναίκα ξέρει κάτι που ο πόλεμος ξεχνά:
ότι κάθε ζωή είναι πολύτιμη,
ότι κάθε παιδί αξίζει ειρήνη,
ότι ο κόσμος χτίζεται με αγάπη, όχι με ερείπια.
Σήμερα, την Ημέρα της Γυναίκας, τιμούμε αυτή τη δύναμη.
Τη δύναμη που δεν θέλει να κατακτήσει τον κόσμο, αλλά να τον προστατεύσει.», είναι το μήνυμα της Ολυμπιονίκη.

 

Μαίρη Συνατσάκη

“WE ARE THE GRANDDAUGHTERS OF THE WITCHES YOU TRIED TO BURN” Και χρόνια πολλά!!

 

Νατάσσα Μποφίλιου 

«Υπήρξαν εκείνες για μας. Υπάρχεις εσύ για μένα. Υπάρχω εγώ για σένα.
Υπάρχει η δίκαιη, ίση και ελεύθερη ζωή.
Δεν σταματάμε μέχρι να την ζήσουμε όλες.
Σήμερα είναι μέρα ενδυνάμωσης, αφύπνισης και μέρα μνήμης κάθε αγώνα.

Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε όλες τις αδερφές μας που χάσαμε.»

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΒΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
 |
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
 |
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top