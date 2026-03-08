Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τα δυνατά μηνύματα της ιδιαίτερης μέρας

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) δημοσίευσε βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Σήμερα τιμούμε τη δύναμη, την επιμονή και το πνεύμα των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για γιορτή, αλλά και μια στιγμή να αναλογιστούμε τους αγώνες που έχουν δοθεί για ισότητα, δικαιώματα και ελευθερία.

Μέσα από τις εμπειρίες και τα μηνύματα διακεκριμένων προσωπικοτήτων, αναδεικνύεται η ποικιλία των τρόπων με τους οποίους οι γυναίκες καθημερινά υπερασπίζονται τον εαυτό τους, τους γύρω τους και τις αξίες που πιστεύουν.

Γυναίκες από τον χώρο της τηλεόρασης, της πολιτικής, της υποκριτικής, της μουσικής, αλλά και του αθλητισμού τίμησαν αυτή την ξεχωριστή ημέρα με μηνύματα στα social media.

Ελένη Χατζίδου

«Στις γυναίκες που δεν τα παράτησαν ποτέ. Στις γυναίκες που έμαθαν να στέκονται όρθιες. Χρόνια μας Πολλά», έγραψε η Ελένη Χατζίδου.

Ελεονώρα Μελέτη

«Οι δικές μου γυναίκες. Αυτές που με καθόρισαν κ με οδηγούν.

Η γυναικα που υπάκουε,

η γυναίκα που άνοιξε τον δρόμο,

η γυναίκα που τον συνεχίζει

και η γυναίκα που θα τον πάει πιο μακριά από όλες μας.

Η γιαγιά που έκανε αυτό που της έλεγαν κ έμαθε να αντέχει…

Η μητέρα που αμφισβήτησε όσα της έμαθαν κ δίδαξε στη κόρη της να ψάχνει και να διεκδικεί,

Η κόρη που έμαθε να ψάχνει και να διεκδικεί για να μάθει η δική της κόρη να ζει ακόμα πιο ελεύθερα κ αυθεντικά.

Κάθε γυναίκα στο κόσμο κουβαλά μέσα της την ιστορία των γυναικών πριν από αυτήν και την ευθύνη για τις γυναίκες που έρχονται μετά.

Κάθε βήμα που κάνουμε, κάθε φωνή που υψώνουμε, κάθε όριο που σπάμε, ανοίγει λίγο περισσότερο τον δρόμο.

Γιατί τίποτα από όσα έχουμε σήμερα δεν χαρίστηκε.

Κερδήθηκε.

Και τίποτα από όσα αξίζουν οι επόμενες δεν θα έρθει μόνο του. Θα το διεκδικήσουμε.

Για εκείνες που πάλεψαν πριν από εμάς.

Για εκείνες που θα ζήσουν μετά από εμάς.

Είμαστε οι γυναίκες που ακολουθούμε.

Είμαστε οι γυναίκες που μεγαλώνουμε.», σχολίασε η Ελεονώρα Μελέτη.

Ζέτα Δούκα

«Το να είσαι γυναίκα δεν είναι κάτι που το κατακτάς μία φορά, αλλά κάτι που το υπερασπίζεσαι κάθε μέρα. Συχνά μόνη, σπάνια με θόρυβο, πάντα με κόπο. Πρέπει να αφήνουμε πάντα ανοιχτή και ευρύχωρη αυτή τη λέξη. Είμαστε όλες μαζί, η μία για την άλλη, μέχρι να γίνουν αυτά που πρέπει και ακόμη παραπέρα».

Βούλα Πατουλίδου

«Σ’ αυτή τη μικρή αγκαλιά κρύβεται όλη η δύναμη του κόσμου.

Ένα παιδί κρατά σφιχτά την κούκλα του, σαν να θέλει να προστατεύσει ό,τι αγαπά. Χωρίς εξουσία, χωρίς όπλα, μόνο με την ανάγκη να φροντίσει, να αγαπήσει, να κρατήσει κοντά του ό,τι φοβάται πως μπορεί να χαθεί.

Η δύναμή της γυναίκας δεν είναι ο θόρυβος των όπλων ούτε οι κραυγές της εξουσίας. Είναι η δύναμη της αγκαλιάς. Είναι το ένστικτο να προστατεύει τη ζωή, να γιατρεύει, να ενώνει, να ξαναχτίζει ό,τι ο κόσμος γκρεμίζει.

Αν ο κόσμος κυβερνιόταν από την καρδιά μιας γυναίκας, ίσως τα σύνορα να ήταν λιγότερα και οι αγκαλιές περισσότερες. Ίσως τα παιδιά να κρατούσαν μόνο κούκλες παιχνίδια και όχι φόβο.

Γιατί η γυναίκα ξέρει κάτι που ο πόλεμος ξεχνά:

ότι κάθε ζωή είναι πολύτιμη,

ότι κάθε παιδί αξίζει ειρήνη,

ότι ο κόσμος χτίζεται με αγάπη, όχι με ερείπια.

Σήμερα, την Ημέρα της Γυναίκας, τιμούμε αυτή τη δύναμη.

Τη δύναμη που δεν θέλει να κατακτήσει τον κόσμο, αλλά να τον προστατεύσει.», είναι το μήνυμα της Ολυμπιονίκη.

Μαίρη Συνατσάκη

“WE ARE THE GRANDDAUGHTERS OF THE WITCHES YOU TRIED TO BURN” Και χρόνια πολλά!!

Νατάσσα Μποφίλιου

«Υπήρξαν εκείνες για μας. Υπάρχεις εσύ για μένα. Υπάρχω εγώ για σένα.

Υπάρχει η δίκαιη, ίση και ελεύθερη ζωή.

Δεν σταματάμε μέχρι να την ζήσουμε όλες.

Σήμερα είναι μέρα ενδυνάμωσης, αφύπνισης και μέρα μνήμης κάθε αγώνα.

Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε όλες τις αδερφές μας που χάσαμε.»