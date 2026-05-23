Ο Τραμπ δεν πάει στον γάμο του γιου του λόγω πιθανής επίθεσης στο Ιράν!

Στο τραπέζι νέα πλήγματα κατά της Τεχεράνης – Σε επιφυλακή ο Λευκός Οίκος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.05.26 , 10:53 Φοβερό σκηνικό με Διαμαντίδη και οπαδούς Ολυμπιακού
23.05.26 , 10:50 Βούλα Πατουλίδου: «Έφτιαξα το προσωπό μου γιατί είχα κόμπλεξ!»
23.05.26 , 10:02 LINGO: Διπλό ραντεβού αυτό το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου στις 18:25
23.05.26 , 10:00 Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προγράμματα άθλησης σε τέσσερα πάρκα της πόλης
23.05.26 , 09:54 Ηλεκτρονική ψήφος στην Αυτοδιοίκηση για δημοτικές - περιφερειακές εκλογές
23.05.26 , 09:11 Ο Τραμπ δεν πάει στον γάμο του γιου του λόγω πιθανής επίθεσης στο Ιράν!
23.05.26 , 09:11 Ford Ranger Raptor: Η τέλεια «απογείωση» πίσω από το τιμόνι του
23.05.26 , 09:07 General Tire: Ελαστικά για δύσκολες διαδρομές
23.05.26 , 09:03 Σμηναγός Ηλιάκης: Σαν σήμερα έπεσε νεκρός στο Αιγαίο
23.05.26 , 08:36 Συμπλοκή και πυροβολισμός στον Πειραιά σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.
23.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Μαΐου
22.05.26 , 23:42 Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Φωτιά» ο μεγάλος τελικός της EuroLeague
22.05.26 , 23:29 Ζέτα Μακρυπούλια: Το άνετο ανοιξιάτικο outfit που λατρέψαμε
22.05.26 , 23:24 Γιώργος Αλκαίος: «Ο πατέρας μου με έκλεψε από την Αμερική»
22.05.26 , 22:52 Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Άση Μπήλιου: Σαββατοκύριακο με απρόοπτα σε επικοινωνία & μετακινήσεις
Τζώρτζια Συρίχα: «Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση»
Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: φωτογραφία AP Images Βίντεο Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τραμπ δεν θα παραστεί στον γάμο του γιου του λόγω πιθανών στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει στρατιωτικά πλήγματα, ενώ οι διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται.
  • Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.
  • Η Τεχεράνη προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέας επίθεσης από ΗΠΑ ή Ισραήλ.
  • Ο Τραμπ προτιμά τη διπλωματία, αλλά όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται σε μια ύστατη προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης.

ΗΠΑ- Ιράν: Προσχέδιο συμφωνίας με 4 άξονες και 2 μεγάλα «αγκάθια»

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των σχεδιασμών, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για επιθέσεις, ωστόσο οι κινήσεις του Λευκού Οίκου και του αμερικανικού στρατού ενίσχυσαν τα σενάρια περί επικείμενης στρατιωτικής δράσης.

Ενδεικτική ήταν και η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία «κυβερνητικές υποχρεώσεις» δεν θα του επιτρέψουν να παραστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στον γάμο του γιου του, Donald Trump Jr. Αν και ο πρόεδρος σχεδίαζε αρχικά να μεταβεί στο γκολφ κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ, τελικά θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο.

Η ανάρτηση του Τραμπ ότι δεν θα πάει στον γάμο του γιου του

Η ανάρτηση του Τραμπ ότι δεν θα πάει στον γάμο του γιου του 

Παράλληλα, στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και της κοινότητας πληροφοριών ακύρωσαν προγραμματισμένες μετακινήσεις για το τριήμερο της Memorial Day, καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας τέθηκαν σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει πιθανών εξελίξεων.

Τραμπ στο Ιράν: «Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;»

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμυνας και πληροφοριών προχωρούν στην επικαιροποίηση λιστών ανάκλησης προσωπικού για αμερικανικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, ενώ μονάδες που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή αποχωρούν σταδιακά από ορισμένες περιοχές, λόγω φόβων για ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Anna Kelly, ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ «έχει θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές», τονίζοντας πως το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ούτε να διατηρήσει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

«Ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι και το Πεντάγωνο οφείλει να είναι έτοιμο να υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι Islamic Revolutionary Guard Corps προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη νέα επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για «συντριπτικά πλήγματα σε σημεία που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε».

Στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις, με την Τεχεράνη να εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σχεδόν τρίμηνης κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση συνοδευόταν από σαφή προειδοποίηση ότι τυχόν απόρριψή της θα μπορούσε να σημάνει επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να δώσει στην ιρανική πλευρά «μερικές ημέρες» για να απαντήσει, σημειώνοντας πως η αμερικανική πλευρά έχει μείνει «αρκετά εντυπωσιασμένη» από τους Ιρανούς διαπραγματευτές, αλλά απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ώστε να αποτραπεί νέα ανάφλεξη.

Η απάντηση της Τεχεράνης αναμένεται να διαβιβαστεί μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, πριν αναχωρήσει για την Ινδία, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση μέσω του Πακιστανού στρατάρχη που έχει αναλάβει τον ρόλο βασικού διαύλου επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά τη διπλωματική λύση έναντι των στρατιωτικών πληγμάτων, σημειώνοντας πάντως ότι παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε επαφές που πραγματοποιήθηκαν στη Σουηδία με συμμάχους του NATO συζητήθηκε και ένα εναλλακτικό «Σχέδιο Β» για το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εφόσον το Ιράν αρνηθεί να το πράξει οικειοθελώς.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΓΙΟΣ ΤΡΑΜΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top