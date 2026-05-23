Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται σε μια ύστατη προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των σχεδιασμών, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για επιθέσεις, ωστόσο οι κινήσεις του Λευκού Οίκου και του αμερικανικού στρατού ενίσχυσαν τα σενάρια περί επικείμενης στρατιωτικής δράσης.

Ενδεικτική ήταν και η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία «κυβερνητικές υποχρεώσεις» δεν θα του επιτρέψουν να παραστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στον γάμο του γιου του, Donald Trump Jr. Αν και ο πρόεδρος σχεδίαζε αρχικά να μεταβεί στο γκολφ κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ, τελικά θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και της κοινότητας πληροφοριών ακύρωσαν προγραμματισμένες μετακινήσεις για το τριήμερο της Memorial Day, καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας τέθηκαν σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει πιθανών εξελίξεων.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμυνας και πληροφοριών προχωρούν στην επικαιροποίηση λιστών ανάκλησης προσωπικού για αμερικανικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, ενώ μονάδες που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή αποχωρούν σταδιακά από ορισμένες περιοχές, λόγω φόβων για ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Anna Kelly, ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ «έχει θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές», τονίζοντας πως το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ούτε να διατηρήσει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

«Ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι και το Πεντάγωνο οφείλει να είναι έτοιμο να υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι Islamic Revolutionary Guard Corps προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη νέα επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για «συντριπτικά πλήγματα σε σημεία που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε».

Στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις, με την Τεχεράνη να εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σχεδόν τρίμηνης κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση συνοδευόταν από σαφή προειδοποίηση ότι τυχόν απόρριψή της θα μπορούσε να σημάνει επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να δώσει στην ιρανική πλευρά «μερικές ημέρες» για να απαντήσει, σημειώνοντας πως η αμερικανική πλευρά έχει μείνει «αρκετά εντυπωσιασμένη» από τους Ιρανούς διαπραγματευτές, αλλά απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ώστε να αποτραπεί νέα ανάφλεξη.

Η απάντηση της Τεχεράνης αναμένεται να διαβιβαστεί μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, πριν αναχωρήσει για την Ινδία, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση μέσω του Πακιστανού στρατάρχη που έχει αναλάβει τον ρόλο βασικού διαύλου επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά τη διπλωματική λύση έναντι των στρατιωτικών πληγμάτων, σημειώνοντας πάντως ότι παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε επαφές που πραγματοποιήθηκαν στη Σουηδία με συμμάχους του NATO συζητήθηκε και ένα εναλλακτικό «Σχέδιο Β» για το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εφόσον το Ιράν αρνηθεί να το πράξει οικειοθελώς.

