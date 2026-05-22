Λίγες μόλις ώρες μετά τη λαμπερή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Καννών η Ιωάννα Τούνη άφησε για λίγο στην άκρη τη glam εικόνα και έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους την πιο χαλαρή και καθημερινή πλευρά του ταξιδιού της στη γαλλική Ριβιέρα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο των lifestyle συζητήσεων λόγω της παρουσίας της στο διάσημο φεστιβάλ, μοιράστηκε μία σειρά από στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αποκαλύπτοντας τι ακολούθησε μετά τις εντυπωσιακές φωτογραφίες και τις εμφανίσεις μπροστά στις κάμερες.

Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε φωτογραφία με μία λαχταριστή πίτσα, εξηγώντας πως μετά από ώρες με στενό couture φόρεμα και απαιτητικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, το μόνο που ήθελε ήταν ένα comfort γεύμα χωρίς περιορισμούς.

«Μετά τα φεστιβάλ και αφού δεν μπορούσα να φάω και να πιω τίποτα με το φόρεμα αυτό, άλλαξα και πήγαμε για πίτσα!», έγραψε χαρακτηριστικά με χιούμορ, δείχνοντας πως πίσω από τις glamorous εμφανίσεις υπάρχουν και οι πιο απλές, αυθόρμητες στιγμές.

Λίγο αργότερα, η influencer εμφανίστηκε τελείως αμακιγιάριστη μέσα από το δωμάτιό της στις Κάννες, φορώντας μάσκα περιποίησης προσώπου και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μετά την ένταση των προηγούμενων ωρών.

Μέσα από τις αναρτήσεις της εξήγησε πως τα stories και οι φωτογραφίες ανέβηκαν με καθυστέρηση, καθώς έτρεχε να προλάβει την πτήση της επιστροφής για Αθήνα.

«Από ό,τι κατάλαβες στα ανεβάζω ετεροχρονισμένα… αλλά έτρεχα να προλάβω την πτήση μου για Αθήνα, όπου έχει πετάξει ήδη η νονά μας με τον Παρούλη!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε και ένα μικρό στιγμιότυπο από τα γραφικά σοκάκια των Καννών, δίνοντας στους followers της μία πιο αυθεντική εικόνα από τη γαλλική Ριβιέρα, μακριά από τα φλας και τις επίσημες εμφανίσεις.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις ήρθαν λίγο μετά τη συζήτηση που προκάλεσε η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, όπου επέλεξε ένα εντυπωσιακό couture look που έκλεψε τις εντυπώσεις και συζητήθηκε ιδιαίτερα στα social media και στα lifestyle sites.

Άλλωστε, η ίδια είχε αποκαλύψει και το απρόοπτο που συνέβη λίγο πριν από την εμφάνισή της, όταν όπως είπε με χιούμορ χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή για τη μεταφορά του φορέματος, το οποίο είχε γίνει… ξεχωριστή υπόθεση από μόνο του.