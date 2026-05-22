Ο αναισθησιολόγος που ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή του στο νοσοκομείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι» δρούσε με συγκεκριμένο μοτίβο. Άνθρωποι που έπεσαν στην ανάγκη του περιγράφουν στο Star και την Άννα Λίτινα τι συνήθιζε να λέει προκειμένου να τους αποσπάσει χρήματα. Το φακελάκι, όπως τους έλεγε, δεν ήταν για εκείνον αλλά για τους συνεργάτες του.

«Τα χρήματα δεν είναι για μένα, αλλά για τους βοηθούς μου», ήταν η φράση που άκουγαν πάντοτε οι ασθενείς από τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο κατά την προετοιμασία τους για το χειρουργείο.

Γιατρός φακελάκι: Νέες μαρτυρίες «καίνε» τον αναισθησιολόγο που ζήτησε 150 ευρώ από ασθενή

Το περασμένο καλοκαίρι ένας νεαρός άνδρας πήγε εκτάκτως στο νοσοκομείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι» με οξεία σκωληκοειδίτιτδα για να χειρουργηθεί. Όπως αποκαλύπτει στο Star, δεν πρόλαβε καλά καλά να ανοίξει τα μάτια του και βρήκε τον αναισθησιολόγο να του ζητάει χρήματα.

«Όταν ανέβηκα εγώ μετά από τρεις ώρες της επέμβασης, ήρθε σε μένα μόλις είχα μισοξυπνήσει , δεν καταλάβαινα ακόμα καλά, καλά, ήρθε πάνω από το κεφάλι μου και έλεγε: "όχι, για μένα", λέει, "να δώσουμε 100 ευρώ, 150, λέει, για την ομάδα μου. Εγώ δεν θέλω χρήματα". Και από την πολύ πίεση, γιατί πήγαινε και ερχότανε , τα πήρε τα χρήματα και μετά εξαφανίστηκε», λέει το θύμα.

Ο γιατρός, που έχει απασχολήσει και το 2018 για αντίστοιχη υπόθεση, είχε αδυναμία στα ακριβά αυτοκίνητα. Με μια Πόρσε Καγιέν πηγαιοερχόταν στη δουλειά.

Ο ασθενής που έπεσε θύμα προσθέτει, μιλώντας στο Star, «Μου είπε, γιατί έχω και εγώ μια τρέλα με τα αυτοκίνητα, και μου είπε ότι είχε Πόρσε, έτσι το συζητησαμε, το είδα κιόλας από το παράθυρο».

Κοινό μυστικό η δράση του αναισθησιολόγου με το «φακελάκι»

Η τακτική του αναισθησιολόγου φαίνεται ότι ήταν γνωστή στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Σε σημείο, μάλιστα, που γιατρός έφτασε να ενημερώσει τα παιδιά ασθενούς να τον αποφύγουν εάν τους πλησιάσει.

Ο γιατρός - που έχει τεθεί ήδη σε αναστολή - πήγε το πρωί στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει το έγγραφο της διαθεσιμότητας.