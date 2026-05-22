Ένας σπουδαίος Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης, και την εκθρόνισε από τον κορυφή της Euroleague, μέσα σε ντελίριο από τον κόσμο του, που κατέκλυσε το ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα περιμένει το παιχνίδι Ρεάλ - Βαλένθια, για να μάθει τον αντίπαλο του στον Τελικό της Κυριακής

Αναλυτικά, ο αγώνας

Μέσα σε ένα ΟΑΚΑ που παλλόταν από τους οπαδούς των ερυθρολεύκων, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά, με άμυνα που «τσάκιζε κόκκαλα» και επέβαλε τον ρυθμό του στο παιχνίδι. Μεγάλοι πρωταγωνιστές, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο πρώτο δεκάλεπτο και ο Άλεκ Πίτερς στην δεύτερη περίοδο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν εκπληκτικός, με 9 συνεχόμενους πόντους, την ώρα που μέσα στη ρακέτα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν απόλυτος κυρίαρχος και αποτελούσε πραγματικό φόβητρο. Σιγά-σιγά, η Φενέρ βρήκε κάποια σουτ, κυρίως με τον Μπιμπέροβιτς, και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μονοψήφια διαφορα και τον Ολυμπιακό να προηγείται με 9.

Η επανάληψη ξεκίνησε με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να «παίρνει φωτιά», τον Ολυμπιακό να κάνει ένα φοβερό σερί, και να φτάνει τη διαφορά στους 20 πόντους, αλλά στη συνέχεια να κάνει πολλά λάθη και τους Τούρκους να μειώνουν άμεσα στους 10. Εκεί, έκαναν την εμφάνιση τους ο Εβάν Φουρνιέ και κυρίως ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον MVP της κανονικής περιόδου, να παίρνει μπροστά στο σκοράρισμα και το δεκάλεπτο να κλείνει με τον Ολυμπιακό στο +15.

Η τέταρτη περίοδος δεν ξεκίνησε καλά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και οι Τούρκοι με πρωταγωνιστή τον Μπιμπέροβιτς έριξαν τη διαφορά μέχρι τους 7. Οι ερυθρόλευκοι αντέδρασαν με Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ και ξανά τον Έβανς και ανέβασαν πάλι τη διαφορά σε διψήφια νούμερα.

Στο τέλος, ο Ολυμπιακός ήταν ψύχραιμος, βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και δεν έδωσε δικαίωμα στους Τούρκους να αντιδράσουν, παίρνοντας τη νίκη μέσα σε αποθέωση από τον ερυθρόλευκο κόσμο που είχε στήσει το δικό του παρτι στο ΟΑΚΑ.





H ταυτότητα του αγώνα:

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Γουορντ 10 (1), Βεζένκοφ 16 (2), Ντόρσεϊ 15 (2), Πίτερς 17 (3), Μιλουτίνοφ 6 (12ρ.), ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 10 (3)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπόλντουϊν 10, Μέλι 7 (1), Χόρτον-Τάκερ 16 (1), Ντε Κολό 6 (2), Μπιμπέροβιτς 17 (4), Σίλβα 2, Μπιρτς 3