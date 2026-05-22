MINI: Με την ασφάλεια δεν...«παίζει»

Η ασφάλεια αποτελούσε ανέκαθεν βασική προτεραιότητα στην εξέλιξη των μοντέλων της MINI. Οι πολυάριθμες αξιολογήσεις πέντε αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο αυτή τη δέσμευση. Στον πυρήνα της MINI βρίσκεται μια διαρκώς εξελισσόμενη στρατηγική ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών, που εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο προστασίας ήδη από το εργοστάσιο.

Η ενσωμάτωση έως και δώδεκα αισθητήρων υπερήχων, πέντε καμερών και πέντε ραντάρ αποτελεί την τεχνολογική βάση για ένα ευρύ φάσμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και λειτουργιών ασφαλείας. Όλα τα μοντέλα της MINI διαθέτουν στάνταρ ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν τον οδηγό, αναγνωρίζοντας έγκαιρα δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις και, ιδανικά, συμβάλλοντας στην πλήρη αποφυγή ατυχημάτων.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύστημα Lane Departure Warning με ενεργή παρέμβαση τιμονιού, Front Collision Warning με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, προειδοποίηση διασταυρώσεων, σταθερή ένδειξη των εκάστοτε ορίων ταχύτητας στον πίνακα οργάνων του οδηγού, καθώς και cruise control με λειτουργία πέδησης. Επιπλέον, όλα τα μοντέλα της MINI διαθέτουν το Driving Assistant, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες όπως προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας (Lane Change Warning) με ανίχνευση τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), υποβοήθηση ασφαλούς εξόδου (Safe Exit), προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης (Rear Collision Warning) με επερχόμενα οχήματα και Ειδοποίηση διασταυρούμενης οπίσθιας κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert), για την υποστήριξη ασφαλών ελιγμών οπισθοπορείας.

Όλα τα σύγχρονα μοντέλα MINI είναι εξοπλισμένα στον βασικό εξοπλισμό με ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων παθητικής ασφάλειας, το οποίο προσφέρει αποτελεσματική προστασία σε μετωπικές, πλευρικές και οπίσθιες συγκρούσεις. Μια ιδιαίτερα άκαμπτη δομή αμαξώματος, προκαθορισμένες ζώνες παραμόρφωσης υψηλής ακρίβειας και συστήματα συγκράτησης τελευταίας τεχνολογίας αποτελούν τη βάση για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Ανάλογα με το μοντέλο και την αγορά, διατίθενται έως και εννέα προσαρμοζόμενοι εμπρόσθιοι και πλευρικοί αερόσακοι. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το MINI Countryman είναι εξοπλισμένο στάνταρ με επτά αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού αερόσακου, σχεδιασμένου να ενισχύει την προστασία και των δύο επιβατών στα εμπρός καθίσματα.Η οικογένεια MINI Cooper, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Aceman, διαθέτουν επιπλέον δύο πλευρικούς αερόσακους στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.