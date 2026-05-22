Ο Akylas, ένα από τα πιο viral και πολυσυζητημένα νέα πρόσωπα της ελληνικής indie pop σκηνής, παρουσιάζει το πρώτο του ολοκληρωμένο album με τίτλο Press Start.

Ο εκρηκτικός performer που ξεχώρισε σε Ελλάδα και Ευρώπη μέσα από το «Ferto» στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision 2026, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα με ένα project οκτώ τραγουδιών γεμάτο ένταση, ρυθμό και τη χαρακτηριστική του αισθητική.

Το album κυκλοφορεί από τη Minos EMI, μέλος της Universal Music Group.

Το Press Start κινείται σε electro pop και dance ήχους, συνδυάζοντας σύγχρονα στοιχεία με ελληνικές και βαλκανικές επιρροές. Πρόκειται για ένα album γεμάτο δυναμισμό, catchy vibes και tracks που δύσκολα βγαίνουν από το repeat, αποτυπώνοντας απόλυτα την ενέργεια και το ύφος του Akylas.

Η απήχηση του καλλιτέχνη στις streaming πλατφόρμες είναι ήδη εντυπωσιακή, καθώς ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο monthly listeners στο Spotify, ενώ φιγουράρει και στη δημοφιλή playlist «Greek Pop», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει το όνομά του αλλά και το νέο του δισκογραφικό βήμα.

Παράλληλα, το buzz γύρω από το album έχει μεταφερθεί δυναμικά και στο TikTok, όπου τα promo videos του Press Start έχουν συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 9 εκατομμύρια προβολές, μετατρέποντας την κυκλοφορία σε ένα από τα πιο viral μουσικά γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Ο Akylas δείχνει πως δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη νέο όνομα της pop κουλτούρας, αλλά έναν καλλιτέχνη με ξεκάθαρη ταυτότητα, αισθητική και φανατικό κοινό που τον ακολουθεί από την Ελλάδα μέχρι την υπόλοιπη Ευρώπη.

Με αυθεντικότητα, θετική ενέργεια και έντονη καλλιτεχνική προσωπικότητα, παρουσιάζει ένα debut album που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τον ίδιο.

Tracklist του album Press Start:

Ferto

PARTO

I Poli < 3 (Akylas, Teo.x3)

MELI^^

Akyla Tequila ;)

SpastoSPASTO

Star Final Boss** (Akylas, MITCH T)

voulosto?

Με το Press Start, ο Akylas δεν κάνει απλώς την είσοδό του στη σύγχρονη pop σκηνή. Δηλώνει έτοιμος να δημιουργήσει τον δικό του μουσικό κόσμο και να οδηγήσει το κοινό του στο επόμενο επίπεδο.