Ποια Ελληνίδα παρουσιάστρια σκέφτεται να υιοθετήσει παιδί;

«Το σκέφτομαι και θα το κάνω» ανέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 19:19 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία
22.05.26 , 19:10 Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού
22.05.26 , 19:06 Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στους Έλληνες που άνοιξαν σημαία
22.05.26 , 19:00 Skoda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε Fabia, Kamiq και Elroq
22.05.26 , 18:52 Κλόε Καρντάσιαν: Αφαίρεσε τα νύχια στις γάτες της και τώρα μετάνιωσε
22.05.26 , 18:34 Ολυμπιακός: Οικονομόπουλος, Πετρούνιας, Γκάλης στις εξέδρες του Final Four
22.05.26 , 18:08 Citroen: Αποφάσισε την επιστροφή του θρυλικού 2CV
22.05.26 , 17:53 Φάληρο: 70χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ έκανε δουλειές
22.05.26 , 17:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης για εξηγήσεις
22.05.26 , 17:48 Press Start: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!
22.05.26 , 17:42 Kosmocar: Νέα οργανωτική εξέλιξη
22.05.26 , 17:18 Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - 155 «όχι» στην εξεταστική
22.05.26 , 17:13 Xανταϊός: Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα από το κρουαζιερόπλοιο Hondius
22.05.26 , 17:08 Ποια Ελληνίδα παρουσιάστρια σκέφτεται να υιοθετήσει παιδί;
22.05.26 , 16:28 11χρονος Μάριος: Παραδέχθηκε άσκοπους πυροβολισμούς ο ένας κατηγορούμενος
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Σπυροπούλου: Η έκπληξη που της έκαναν τα παιδιά της για τη γιορτή της
Άση Μπήλιου: Σαββατοκύριακο με απρόοπτα σε επικοινωνία & μετακινήσεις
Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε την επιθυμία της να υιοθετήσει παιδί, μετά από βίντεο που είδε στην εκπομπή Buongiorno.
  • Εξέφρασε τη συγκίνηση της για τα παιδιά από την Αφρική και δήλωσε: "Το σκέφτομαι πολύ δυνατά".
  • Προηγουμένως είχε αναφέρει ότι η απόφαση της να μην γίνει μητέρα την έχει προβληματίσει.
  • Αναγνώρισε την πίεση της κοινωνίας μετά τα 40 και τις ανησυχίες της για την επιλογή της.
  • Η Ζαρίφη τόνισε ότι αγαπά τα παιδιά αλλά εκτιμά την ελευθερία της.

Την επιθυμία της να υιοθετήσει ένα παιδί, αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη με αφορμή ένα βιντεάκι που προβλήθηκε στην εκπομπή Βuongiorno και έδειχνε ένα παιδάκι από την Αφρική να παίζει καράτε.

Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»

Η παρουσιάστρια κοιτούσε συγκινημένη το βίντεο και όταν η Φαίη Σκορδά της είπε, πως έχει διαπιστώσει πως της αρέσουν ιδιαίτερα αυτά τα βίντεο εκείνη απάντησε:

«Λιώνω όταν βλέπω αυτά τα βίντεο. Έχω και μια αδυναμία σε αυτά τα παιδάκια, στα μαυράκια πεθαίνω…» δήλωσε. 

H Κατερίνα Ζαρίφη θέλει να υιοθετήσει παιδί

H Κατερίνα Ζαρίφη θέλει να υιοθετήσει παιδί

Τότε η οικοδέσποινα της εκπομπής Buongiorno άρπαξε την ευκαιρία και τη ρώτησε αν θα υιοθετούσε ένα παιδάκι με την Κατερίνα να το παραδέχεται πλέον ανοιχτά.

«Full. Το σκέφτομαι και θα το… Ναι. Το σκέφτομαι και το σκέφτομαι πολύ δυνατά».

Κατερίνα Ζαρίφη

Κατερίνα Ζαρίφη

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στη μητρότητα καθώς πριν από λίγους μήνες είχε αποκαλύψει στο Vidcast «Anestea», πώς δεν ξέρει αν τελικά η απόφαση που είχε πάρει να μην γίνει μητέρα ήταν εν τέλει η σωστή.

«Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια, έβλεπα ότι με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι της δουλειάς ή με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι να έχω την ελευθερία να πω ότι παίζουν οι Metallica στο Μιλάνο, είμαι καλά οικονομικά; Έχω την ελευθερία να το κάνω. Νομίζω ένα άλλο κομμάτι είναι μόλις δεις το 4 μπροστά στην ηλικία σου, από τα 40 και μετά είναι περισσότερη η πίεση της κοινωνίας. Γύρω στα 40 άρχισα να το σκέφτομαι. Μου έχει προκαλέσει άγχος για το αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω μεν τα παιδιά αλλά είχα επιλέξει πάντα στη ζωή μου τη δική μου ελευθερία. Ήξερα ότι αν είχα αυτό, γιατί είναι η κορυφαία δέσμευση το να γίνεις μητέρα, θα άφηνα πράγματα πίσω μου σε σχέση με τη δική μου ελευθερία. Ένα κομμάτι, μπορώ να πω, και εγωιστικό. Ή δεν ήξερα αν θα είμαι μια καλή μαμά. Οπότε είναι κάτι γιατί αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, “ναι αλλά με κάνει χαρούμενη, μήπως είναι λάθος;”» είχε δηλώσει η ηθοποιός- παρουσιάστρια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
 |
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
 |
ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top