Την επιθυμία της να υιοθετήσει ένα παιδί, αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη με αφορμή ένα βιντεάκι που προβλήθηκε στην εκπομπή Βuongiorno και έδειχνε ένα παιδάκι από την Αφρική να παίζει καράτε.

Η παρουσιάστρια κοιτούσε συγκινημένη το βίντεο και όταν η Φαίη Σκορδά της είπε, πως έχει διαπιστώσει πως της αρέσουν ιδιαίτερα αυτά τα βίντεο εκείνη απάντησε:

«Λιώνω όταν βλέπω αυτά τα βίντεο. Έχω και μια αδυναμία σε αυτά τα παιδάκια, στα μαυράκια πεθαίνω…» δήλωσε.

Τότε η οικοδέσποινα της εκπομπής Buongiorno άρπαξε την ευκαιρία και τη ρώτησε αν θα υιοθετούσε ένα παιδάκι με την Κατερίνα να το παραδέχεται πλέον ανοιχτά.

«Full. Το σκέφτομαι και θα το… Ναι. Το σκέφτομαι και το σκέφτομαι πολύ δυνατά».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στη μητρότητα καθώς πριν από λίγους μήνες είχε αποκαλύψει στο Vidcast «Anestea», πώς δεν ξέρει αν τελικά η απόφαση που είχε πάρει να μην γίνει μητέρα ήταν εν τέλει η σωστή.

«Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια, έβλεπα ότι με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι της δουλειάς ή με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι να έχω την ελευθερία να πω ότι παίζουν οι Metallica στο Μιλάνο, είμαι καλά οικονομικά; Έχω την ελευθερία να το κάνω. Νομίζω ένα άλλο κομμάτι είναι μόλις δεις το 4 μπροστά στην ηλικία σου, από τα 40 και μετά είναι περισσότερη η πίεση της κοινωνίας. Γύρω στα 40 άρχισα να το σκέφτομαι. Μου έχει προκαλέσει άγχος για το αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω μεν τα παιδιά αλλά είχα επιλέξει πάντα στη ζωή μου τη δική μου ελευθερία. Ήξερα ότι αν είχα αυτό, γιατί είναι η κορυφαία δέσμευση το να γίνεις μητέρα, θα άφηνα πράγματα πίσω μου σε σχέση με τη δική μου ελευθερία. Ένα κομμάτι, μπορώ να πω, και εγωιστικό. Ή δεν ήξερα αν θα είμαι μια καλή μαμά. Οπότε είναι κάτι γιατί αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, “ναι αλλά με κάνει χαρούμενη, μήπως είναι λάθος;”» είχε δηλώσει η ηθοποιός- παρουσιάστρια.