Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»

Με ανεβασμένη διάθεση και πολύ χιούμορ ξεκίνησε το νέο επεισόδιο του 1% Club, με τον Πέτρος Πολυχρονίδης να δίνει το στίγμα από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

«Απόψε δεν έχει σημασία τι ξέρετε ή τι μάθατε στο σχολείο. Σημασία έχει το πώς σκέφτεστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, καλωσορίζοντας το τηλεοπτικό κοινό σε ένα παιχνίδι όπου όπως τόνισε: «οι απαντήσεις βρίσκονται πάντα μπροστά στα μάτια μας».

100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν το «παρών», διεκδικώντας μια θέση στο απαιτητικό «1% club» και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ. Από τα Χανιά μέχρι την Κέρκυρα και από τη Θάσο μέχρι τη Βέροια, το πλατό γέμισε με ενέργεια και προσδοκίες.

Άση Μπήλιου & Κατερίνα Ζαρίφη φέρνουν γέλιο

Δίπλα στον παρουσιαστή βρέθηκαν δύο γνώριμα και αγαπημένα πρόσωπα, η Άση Μπήλιου και η Κατερίνα Ζαρίφη, που από την πρώτη στιγμή έδωσαν τον δικό τους… απρόβλεπτο τόνο στο παιχνίδι.

«Σαν παιχνίδι λογικής πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;» ρώτησε με χιούμορ η έγκριτη αστρολόγος, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να απαντά αφοπλιστικά: «Είσαστε παντελώς ακατάλληλες και γι’ αυτό σας φέραμε!».

«Μας φέρατε να μας ξεφτιλίσετε, Πέτρο», σχολίασε γελώντας η ίδια, με το κλίμα να γίνεται ακόμα πιο ανάλαφρο.

«Εδώ μετράει η λογική, όχι η γνώση»

Ο παρουσιαστής εξήγησε τη φιλοσοφία του παιχνιδιού, τονίζοντας: «Το παράλογο μπορεί καμιά φορά να είναι και το πιο λογικό. Εδώ δε μετράει η γνώση, αλλά ο τρόπος σκέψης».

Οι 100 παίκτες ξεκίνησαν με 300 ευρώ ο καθένας, ενώ κάθε λάθος απάντηση σήμαινε αυτόματα αποκλεισμό, με τα χρήματα να προστίθενται στον κοινό κουμπαρά.

Όπως κάθε φορά, η διαδρομή ξεκινά από εύκολες ερωτήσεις που απάντησε το 90% των Ελλήνων και καταλήγει στην απαιτητική ερώτηση του 1%, που μπορεί να χαρίσει έως και 30.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή.

Η ερώτηση που μπέρδεψε τους πάντες

Πριν ξεκινήσει το κανονικό παιχνίδι, οι παίκτες δοκιμάστηκαν σε μια ερώτηση-ζέσταμα, που αποδείχθηκε πιο tricky απ’ όσο φαινόταν.

«Πόσα γράμματα πρέπει να χρωματιστούν στη λέξη ΣΟΥΗΔΙΑ;» ήταν η ερώτηση που προκάλεσε… σύγχυση στο πλατό.

Η Λουκία από την Κέρκυρα προσπάθησε να εξηγήσει τη σκέψη της, όμως ο παρουσιαστής της απάντησε με χιούμορ: «Αυτό είναι μια υπέροχη σκέψη που είναι λάθος».

Η σωστή απάντηση τελικά ήταν… μηδέν, αφού όπως εξήγησε ο Πέτρος Πολυχρονίδης κανένα από τα αντίστοιχα γράμματα δεν ταίριαζε με τα χρώματα της σημαίας της Σουηδίας.

