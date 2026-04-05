Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»

Λογική, γέλια και… εκπλήξεις με Άση Μπήλιου και Κατερίνα Ζαρίφη

06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!
Καινούργιου: «Έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό της» – Τι είπε ο γιατρός της;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το νέο επεισόδιο του 1% Club παρουσίασε ο Πέτρος Πολυχρονίδης με 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
  • Η Άση Μπήλιου και η Κατερίνα Ζαρίφη συμμετείχαν στο παιχνίδι, προσφέροντας χιούμορ.
  • Ο παρουσιαστής τόνισε ότι η λογική είναι πιο σημαντική από τη γνώση στο παιχνίδι.
  • Οι παίκτες ξεκίνησαν με 300 ευρώ και κάθε λάθος απάντηση οδηγεί σε αποκλεισμό.
  • Μια ερώτηση-ζέσταμα προκάλεσε σύγχυση, με τη σωστή απάντηση να είναι μηδέν.

Με ανεβασμένη διάθεση και πολύ χιούμορ ξεκίνησε το νέο επεισόδιο του 1% Club, με τον Πέτρος Πολυχρονίδης να δίνει το στίγμα από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

«Απόψε δεν έχει σημασία τι ξέρετε ή τι μάθατε στο σχολείο. Σημασία έχει το πώς σκέφτεστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, καλωσορίζοντας το τηλεοπτικό κοινό σε ένα παιχνίδι όπου όπως τόνισε: «οι απαντήσεις βρίσκονται πάντα μπροστά στα μάτια μας».

Η ερώτηση που μπέρδεψε τους πάντες

100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν το «παρών», διεκδικώντας μια θέση στο απαιτητικό «1% club» και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ. Από τα Χανιά μέχρι την Κέρκυρα και από τη Θάσο μέχρι τη Βέροια, το πλατό γέμισε με ενέργεια και προσδοκίες.

Άση Μπήλιου & Κατερίνα Ζαρίφη φέρνουν γέλιο

Δίπλα στον παρουσιαστή βρέθηκαν δύο γνώριμα και αγαπημένα πρόσωπα, η Άση Μπήλιου και η Κατερίνα Ζαρίφη, που από την πρώτη στιγμή έδωσαν τον δικό τους… απρόβλεπτο τόνο στο παιχνίδι.

«Σαν παιχνίδι λογικής πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;» ρώτησε με χιούμορ η έγκριτη αστρολόγος, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να απαντά αφοπλιστικά: «Είσαστε παντελώς ακατάλληλες και γι’ αυτό σας φέραμε!».

«Μας φέρατε να μας ξεφτιλίσετε, Πέτρο», σχολίασε γελώντας η ίδια, με το κλίμα να γίνεται ακόμα πιο ανάλαφρο.

«Εδώ μετράει η λογική, όχι η γνώση»

Ο παρουσιαστής εξήγησε τη φιλοσοφία του παιχνιδιού, τονίζοντας: «Το παράλογο μπορεί καμιά φορά να είναι και το πιο λογικό. Εδώ δε μετράει η γνώση, αλλά ο τρόπος σκέψης».

Οι 100 παίκτες ξεκίνησαν με 300 ευρώ ο καθένας, ενώ κάθε λάθος απάντηση σήμαινε αυτόματα αποκλεισμό, με τα χρήματα να προστίθενται στον κοινό κουμπαρά.

Όπως κάθε φορά, η διαδρομή ξεκινά από εύκολες ερωτήσεις που απάντησε το 90% των Ελλήνων και καταλήγει στην απαιτητική ερώτηση του 1%, που μπορεί να χαρίσει έως και 30.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή.

Η ερώτηση που μπέρδεψε τους πάντες

Πριν ξεκινήσει το κανονικό παιχνίδι, οι παίκτες δοκιμάστηκαν σε μια ερώτηση-ζέσταμα, που αποδείχθηκε πιο tricky απ’ όσο φαινόταν.
«Πόσα γράμματα πρέπει να χρωματιστούν στη λέξη ΣΟΥΗΔΙΑ;» ήταν η ερώτηση που προκάλεσε… σύγχυση στο πλατό.

Η Λουκία από την Κέρκυρα προσπάθησε να εξηγήσει τη σκέψη της, όμως ο παρουσιαστής της απάντησε με χιούμορ: «Αυτό είναι μια υπέροχη σκέψη που είναι λάθος».

Η σωστή απάντηση τελικά ήταν… μηδέν, αφού όπως εξήγησε ο Πέτρος Πολυχρονίδης κανένα από τα αντίστοιχα γράμματα δεν ταίριαζε με τα χρώματα της σημαίας της Σουηδίας.

