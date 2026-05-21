Πέθανε η μητέρα του Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή πριν ενάμιση χρόνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.05.26 , 18:43 Κατερίνα Καινούργιου: Η πιο τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της, Ξένια!
21.05.26 , 18:34 Πόρισμα – «καταπέλτης» της ΡΑΣ για την πυραντοχή των καθισμάτων των τρένων
21.05.26 , 18:21 Γιώργος Γιαννόπουλος: «Μου το χρώσταγε αυτό η ζωή»
21.05.26 , 17:46 Πέθανε η μητέρα του Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη
21.05.26 , 17:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για εξηγήσεις 11 βουλευτές
21.05.26 , 17:28 Μειώθηκε η ποινή 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα
21.05.26 , 17:19 Πάτρα: 20χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με μηνιγγίτιδα
21.05.26 , 16:52 Renault E-Tech Days 2026: Τest drive και προσφορές
21.05.26 , 16:31 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με λεία άνω των 200.000 ευρώ
21.05.26 , 16:09 Αλλαγή δεδομένων με Αταμάν, πληροφορίες ότι συνεχίζει
21.05.26 , 16:00 «Του Αγοριού Απέναντι» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από τις 5 Ιουνίου
21.05.26 , 15:55 Kάρμεν Ρουγγέρη: Η Οικογένεια, Το Θέατρο Και Τα Παιδιά
21.05.26 , 15:52 Έβελυν Ασουάντ: Από τη Βιολογία στο Εθνικό θέατρο & το τραγούδι
21.05.26 , 15:42 Θάνατος 47χρονου Κάλυμνος: «Το πρόσωπό του ήταν διαλυμένο»
21.05.26 , 15:41 Ισπανία: Νεκρή 2χρονη από θερμοπληξία - Ο πατέρας την ξέχασε στο αμάξι
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Δαδακαρίδης: Η απάντηση για τη ματαίωση της περιοδείας του «Οθέλλου»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
MasterChef: «Δεν επιτρέπονται οι ερωτήσεις, ούτε η βοήθεια από τον εξώστη»
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Πέθανε ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη, η μητέρα του Αγγελική Τσικμετζόγλου.Η μητέρα του δημοσιογράφου ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σε συνεντεύξεις που είχε δώσει κατά καιρούς ανέφερεπως η ζωή της μετά τον θάνατο του μονάκριβου παιδιού της δεν είχε αξία και πως θα ήταν ευτυχισμένη αν “έφευγε” για να πάει να τον συναντήσει.

Ι. Τριανταφυλλίδης: Tα τελευταία λόγια στη μητέρα του δύο ώρες πριν πεθάνει

Μάνα και γιος δεν χωρίστηκαν ποτέ. Έμεναν μαζί στο ίδιο σπίτι και φρόντιζε ο ένας τον άλλον. 61 ολόκληρα χρόνια από τη μέρα της γέννησης του δημοσιογράφου ως το τέλος της ζωής του, δεν αποχωρίστηκαν ποτέ.

O Iάσωνας Τριανταφυλλίδης/ φωτογραφία από NDP

O Iάσωνας Τριανταφυλλίδης/ φωτογραφία από NDP

Η Αγγελική Τσικμετζόγλου ζούσε και ανέπνεε για τον Ιάσωνα, όταν εκείνος πέθανε από ανακοπή καρδιάς εκείνη μαράζωσε. Έμεινε μόνη σ’ ένα σπίτι να μιλά με τις φωτογραφίες του και να εύχεται να πάει να τον συναντήσει.

«Ο πόνος αυτός, ούτε μετριέται, ούτε συζητιέται, ούτε υπολογίζεται. Είναι κάτι πρωτοφανές και εύχομαι καμία μητέρα να μην το νιώσει. Είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση, συζητούσαμε τα πάντα. Μέναμε μαζί. Δεν χωρίσαμε ούτε για ένα 24ωρο, και στις διακοπές μας. Από 10 μηνών κάναμε διακοπές στο Λουτράκι. Γι’ αυτό και σκορπίσαμε την τέφρα του εκεί» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. 

Οι δυο τους είχαν μιλήσει ανοιχτά και για τον θάνατο. Ο Ιάσωνας της είχε πει να τον αποτεφρώσει.

«Ο Ιάσονας ήταν συμφιλιωμένος με τον θάνατο, τον τελευταίο χρόνο μάλλον. Μου έλεγε “Μαμά, άμα φύγω εγώ πρώτος, θα γίνει αποτέφρωση. Άμα φύγεις εσύ θα σου κάνω εγώ εσένα”. Τα είχαμε συμφωνήσει αυτά.Εφόσον το ήθελε ο ίδιος δεν ήταν τίποτα δύσκολο για μένα. Βέβαια, το είχα 40 ημέρες εδώ, ξυπνούσα το πρωί και του μίλαγα. Πήγαινα τον αγκάλιαζα, του μιλούσα και μετά σαν να ηρεμούσα και πήγαινα και έπεφτα στο κρεβάτι μου.Το μόνο που θέλω είναι αν είναι δυνατό σε μια ώρα να φύγω από τη ζωή. Αυτό νομίζω θα με κάνει πολύ ευτυχισμένη. Τι να μου δώσει κουράγιο τώρα; Τίποτα δεν μου δίνει απολύτως» είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά με τα μάτια της να πλημμυρίζουν με δάκρυα.


Ο Ιάσωνας Τριανταφυλλίδης πέθανε τον Ιανουάριο του 2025 από πνευμονία. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΑΣΩΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top