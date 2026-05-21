Πέθανε η μητέρα του Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη

Πέθανε ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη, η μητέρα του Αγγελική Τσικμετζόγλου.Η μητέρα του δημοσιογράφου ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σε συνεντεύξεις που είχε δώσει κατά καιρούς ανέφερεπως η ζωή της μετά τον θάνατο του μονάκριβου παιδιού της δεν είχε αξία και πως θα ήταν ευτυχισμένη αν “έφευγε” για να πάει να τον συναντήσει.

Μάνα και γιος δεν χωρίστηκαν ποτέ. Έμεναν μαζί στο ίδιο σπίτι και φρόντιζε ο ένας τον άλλον. 61 ολόκληρα χρόνια από τη μέρα της γέννησης του δημοσιογράφου ως το τέλος της ζωής του, δεν αποχωρίστηκαν ποτέ.

O Iάσωνας Τριανταφυλλίδης/ φωτογραφία από NDP

Η Αγγελική Τσικμετζόγλου ζούσε και ανέπνεε για τον Ιάσωνα, όταν εκείνος πέθανε από ανακοπή καρδιάς εκείνη μαράζωσε. Έμεινε μόνη σ’ ένα σπίτι να μιλά με τις φωτογραφίες του και να εύχεται να πάει να τον συναντήσει.

«Ο πόνος αυτός, ούτε μετριέται, ούτε συζητιέται, ούτε υπολογίζεται. Είναι κάτι πρωτοφανές και εύχομαι καμία μητέρα να μην το νιώσει. Είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση, συζητούσαμε τα πάντα. Μέναμε μαζί. Δεν χωρίσαμε ούτε για ένα 24ωρο, και στις διακοπές μας. Από 10 μηνών κάναμε διακοπές στο Λουτράκι. Γι’ αυτό και σκορπίσαμε την τέφρα του εκεί» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι δυο τους είχαν μιλήσει ανοιχτά και για τον θάνατο. Ο Ιάσωνας της είχε πει να τον αποτεφρώσει.

«Ο Ιάσονας ήταν συμφιλιωμένος με τον θάνατο, τον τελευταίο χρόνο μάλλον. Μου έλεγε “Μαμά, άμα φύγω εγώ πρώτος, θα γίνει αποτέφρωση. Άμα φύγεις εσύ θα σου κάνω εγώ εσένα”. Τα είχαμε συμφωνήσει αυτά.Εφόσον το ήθελε ο ίδιος δεν ήταν τίποτα δύσκολο για μένα. Βέβαια, το είχα 40 ημέρες εδώ, ξυπνούσα το πρωί και του μίλαγα. Πήγαινα τον αγκάλιαζα, του μιλούσα και μετά σαν να ηρεμούσα και πήγαινα και έπεφτα στο κρεβάτι μου.Το μόνο που θέλω είναι αν είναι δυνατό σε μια ώρα να φύγω από τη ζωή. Αυτό νομίζω θα με κάνει πολύ ευτυχισμένη. Τι να μου δώσει κουράγιο τώρα; Τίποτα δεν μου δίνει απολύτως» είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά με τα μάτια της να πλημμυρίζουν με δάκρυα.



Ο Ιάσωνας Τριανταφυλλίδης πέθανε τον Ιανουάριο του 2025 από πνευμονία.

