Αλλαγή δεδομένων με Αταμάν, πληροφορίες ότι συνεχίζει

Ραγδαίες είναι για μία ακόμα ημέρα, οι εξελίξεις στο «σίριαλ» με τον Εργκίν Αταμάν και την παραμονή ή όχι, του Τούρκου τεχνικού, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Όπως φαίνεται, θα χρειαστούν ακόμα αρκετές ημέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όλες οι πληροφορίες, έλεγαν ότι ο Αταμάν θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον πράσινο πάγκο, και ότι η ομάδα θα συνέχιζε τις υποχρεώσεις της στα playofffs του Ελληνικού Πρωταθλήματος, με άλλον προπονητή.

Ματαίωση της συνάντησης Αταμάν - Γιαννακόπουλου

Την ίδια ώρα, η αναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον προπονητή και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ που επρόκειτο να γίνει την Πέμπτη 21 Μαΐου, ματαιώθηκε και η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στο Μαρούσι.

Και οι δύο πλευρές (Αταμάν και Γιαννακόπουλος) με δηλώσεις τους, φρόντισαν να «σβήσουν τη φωτιά» που πήγε να ...φουντώσει, και όλα δείχνουν ότι ο τρις Πρωταθλητής Euroleague, θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της σεζόν, όπου και η κατάσταση θα αξιολογηθεί από μηδενική βάση.