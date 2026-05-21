Μια πρωτοποριακή δοκιμή νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών πραγματοποιείται για πρώτη φορά παγκοσμίως. Οι ειδικοί ερευνούν και αξιολογούν καινοτόμες μεθόδους, όπως drones και αυτόματα συστήματα παρακολούθησης, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την αποτελεσματική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο αναπληρωτής καθηγητής Χημείας, Μιχάλης Χάλαρης, παρουσίασε τη δοκιμή που γίνεται σήμερα στην Πεντέλη από το Πανεπιστήμιο Καβάλας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από 14 ευρωπαϊκές χώρες.

Δοκιμή νέων τεχνολογιών για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών

«Έχουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συντονιστής είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και επιστημονικός υπεύθυνος εγώ. Αποτελείται από δεκατέσσερις εταίρους από δεκατέσσερις χώρες. Είναι πολύ μεγάλες εταιρείες αυτές που συμμετέχουν πέρα από τα πανεπιστήμια και κάνουμε δοκιμές. Η ιδέα ήταν να είχαμε συγκεκριμένες τεχνικές, τεχνολογίες, κατασβεστικά υλικά που ήταν σε πειραματικό επίπεδο και τώρα τα μετουσιώνουμε, τα ανεβάζουμε επίπεδο και τα πάμε σε εμπορική, για εμπορική χρήση», είπε ο κ. Χάλαρης.

Σήμερα, όπως εξήγησε δοκιμάστηκε ένα νέο κατασβεστικό υλικό, το οποίο έχει εφαρμογή σε άλλα είδη πυρκαγιών, όπως πυρκαγιές υγρών καυσίμων, μπαταρίες λιθίου, για να διαπιστωθεί αν είναι αποτελεσματικό και στις δασικές πυρκαγιές.

Δοκιμάστηκε ένα νέο υλικό για την κατάσβεση της φωτιάς

Το υλικό αυτό, αν τελικά αποδειχθεί αποτελεσματικό και στις δασικές πυρκαγιές θα τις σβήνει πολύ γρήγορα και με λιγότερο νερό. Έτσι θα γίνεται στο μέλλον καλύτερη διαχείριση του νερού και θα υπάρχουν και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

«Πέρα από την προσομοίωση της δασικής ύλης, θα βάλουμε φωτιά και σε κολώνες της ΔΕΗ, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα δούμε αν λειτουργεί ως πυροφραγμός, κάτι αντίστοιχο με το σκέλος των επιβραδυντικών υλικών και στο τέλος κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Να δούμε αν σβήνει βάρκα πολυουρεθάνης», είπε ο κ. Χάλαρης.

Παράλληλα, έγινε δοκιμή σε αισθητήρες που παρακολουθούν και ανιχνεύουν την έναρξη μιας πυρκαγιάς και το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ώστε να διαπιστωθεί πώς εξελίσσεται μια πυρκαγιά.

Στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών πυρκαγιών θα προστεθούν 100 νέα drones

Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, φέτος ο μηχανισμός επιτήρησης των δασικών εκτάσεων σε όλη την Ελλάδα θα ενισχυθεί με περισσότερα από 100 drones.

Τα drones θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και τη διασταύρωση πληροφοριών. Θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα από τις περιοχές ευθύνης τους, ενώ έχουν εγκατασταθεί σε στρατηγικά σημεία των 13 Περιφερειών της χώρας.

Είναι εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες υψηλής ανάλυσης, σύστημα laser αποστασιόμετρου, GPS και τηλεμετρικά συστήματα, ώστε να εντοπίζουν εγκαίρως κάθε ύποπτη δραστηριότητα.

Για την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία θα διαθέτουν τρεις ειδικά διαμορφωμένες κινητές μονάδες επιτήρησης με drones. Οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με δυνατότητα μετακίνησης όπου απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι κινητές μονάδες θα είναι εξοπλισμένες με πολλαπλά συστήματα επικοινωνίας για αδιάλειπτη μετάδοση εικόνας και δεδομένων, κονσόλες πολλαπλών οθονών και προηγμένες μονάδες επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα πληρώματα θα έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.