Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Κουνούπι Αργολίδας

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.
Η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι δυνάμεις και να σταλεί μήνυμα του 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής σε ετοιμότητα.
Πλέον επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό.
Ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Συνολικά επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ για την #αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025