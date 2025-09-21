Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Κουνούπι Αργολίδας

Μήνυμα του  112 – Επιχειρούν 6  αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Ελλαδα
φωτιά
Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας

Η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να  ενισχυθούν οι δυνάμεις και να σταλεί μήνυμα του 112 για να  βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής σε ετοιμότητα.

Πλέον επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό. 

 


 

