Εξώδικο απέστειλε η Acun Media στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υποστηρίζοντας πως σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του συνεργάτη της εκπομπής, Γιάννη Μαλλιαρού, η παραγωγή αμέσως μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο ειδοποίησε τις οικογένειες των δύο παικτών για να τις ενημερώσει.

Στο εξώδικο η Acun Media αναφέρει:

«Με μεγάλη έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel την 18η Μαΐου 2023. Κατά τη διάρκεια της ως άνω εκπομπής μεταδόθηκε ρεπορτάζ για τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, συμμετέχοντας στο ριάλιτι παραγωγής της εταιρείας μας Survivor. Το ρεπορτάζ κατά ένα μεγάλο μέρος του επικεντρώθηκε σε έτερο παίκτη, το Μάνο Μαλιαρό, ο οποίος ήταν παρών τη στιγμή του ατυχήματος και βοήθησε, ουσιαστικά έσωσε τον βαριά τραυματισμένο συμπαίκτη του Σταύρο Φλώρο. Στην εκπομπή συμμετείχε στο πάνελ ο αδερφός του Μάνου Μαλιαρού, δημοσιογράφος Ιωάννης Μαλιαρός. Ο συμμετέχων στη συζήτηση Ιωάννης Μαλιαρός δημοσιοποίησε υποτίθεται άγνωστες και αποκλειστικές πληροφορίες σχετικές με το περιστατικό. Ωστόσο, οι εν λόγω πληροφορίες ήταν ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα την οποία παραλείψατε είναι η ακόλουθη. Ήδη από την ημέρα του συμβάντος, στις 11/5/2023, η εταιρεία μας ενημέρωσε την οικογένεια του παίκτη για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι ο Μάνος Μαλιαρός είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα, η ενημέρωση των οικείων του είχε προηγηθεί του σχετικού δελτίου τύπου που εξέδωσε η εταιρεία μας. Μετά την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας μας, υπήρξε νεότερη επικοινωνία με την οικογένεια του παίκτη και δόθηκε πάλι στους οικείους του η διαβεβαίωση ότι ο Μάνος Μαλιαρός συνεχίζει να είναι καλά στην υγεία του. Από την Τρίτη 12 Μαΐου και έπειτα, ο Μάνος Μαλιαρός είχε ο ίδιος καθημερινή επικοινωνία με την οικογένειά του και τους ενημέρωνε ο ίδιος προσωπικά για την κατάσταση της υγείας του. Στην Ελλάδα, οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας επικοινωνούσαν καθημερινά με την οικογένειά του, συγκεκριμένα με την αδερφή του και τη μητέρα του και τους ενημέρωναν για την πορεία της υγείας του. Διευκρινίζεται ότι ήταν επιθυμία του ίδιου να μείνει σε διαφορετικό κατάλυμα από τους συμπαίκτες του.

Ωστόσο, δεν έμεινε ποτέ μόνος του στο ξενοδοχείο. Αντιθέτως, υπήρχε πάντα άνθρωπος της παραγωγής δίπλα του. Ειδικός ψυχολόγος μετέβη με μέριμνα της εταιρείας μας στον Άγιο Δομίνικο και ήταν ανελλιπώς στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Προσωπική επιθυμία του Μάνου Μαλιαρού ήταν να επιστρέψει από τον Άγιο Δομίνικο και σεβόμενοι την επιθυμία αυτή οργανώσαμε άμεσα την επιστροφή του στην Ελλάδα, ενημερώνοντας παράλληλα την οικογένειά του. Ο ίδιος ο Μάνος Μαλιαρός σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε προηγηθεί με την οικογένειά του, είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ταξιδέψει συγγενικό του πρόσωπο στον Άγιο Δομίνικο προκειμένου να τον συνοδεύσει κατά την επιστροφή του. Πράγματι, κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το Σάββατο 16 Μαΐου, τον συνόδευσε εκπρόσωπος της εταιρείας μας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, τον περίμεναν δύο εκπρόσωποι της εταιρείας μας, οι οποίοι αποχώρησαν, καθώς ο Μάνος Μαλιαρός αποχώρησε από το αεροδρόμιο με την οικογένειά του.

Τέλος, ο ίδιος ο Μάνος Μαλιαρός ενημέρωσε την εταιρεία μας ότι θέλει να μείνει μόνος του για να ηρεμήσει. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου έγινε εκ νέου τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μάνου Μαλιαρού και στελεχών της εταιρείας μας, γεγονός που αποδεικνύει το συνεχές και έμπρακτο ενδιαφέρον μας. Σας καλούμε να αποκαταστήσετε την αλήθεια μεταδίδοντας την πραγματική διάσταση των γεγονότων, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω».