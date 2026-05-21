Βίντεο: Αναισθησιολόγος ζητά «φακελάκι» από ασθενή: «150 δεν είναι πολλά»

«Απαράδεκτο. Θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ», λέει ο Γεωργιάδης

21.05.26 , 12:58
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναισθησιολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή, καταγράφοντας τη συνομιλία σε βίντεο.
  • Ο γιατρός προέτρεψε την ασθενή να δώσει χρήματα για υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε άμεσες ενέργειες για την απομάκρυνση του γιατρού από το ΕΣΥ.
  • Ο Γεωργιάδης καταδίκασε την πρακτική του φακελακίου και ζήτησε συγγνώμη από την ασθενή.
  • Το βίντεο προκάλεσε σάλο στα social media και άμεσες αντιδράσεις από την διοίκηση του νοσοκομείου.

Αναισθησιολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή για να κάνει τη δουλειά του κι εκείνη τον κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο δημοσιοποίησε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σάλος. 

Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 150 ευρώ», περιγράφοντας και... οδηγίες για να δοθεί το φακελάκι.

«Πείτε μας, πόσα θέλετε», ακούγεται να λέει η ασθενής, με τον γιατρό να της απαντά «δε θέλω τίποτα».

Εκείνη τη στιγμή, η νοσοκόμα που βρίσκεται κοντά στο κρεβάτι της ασθενούς απομακρύνεται και τότε ο γιατρός λέει στην ασθενή: «Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά».

Η ασθενής ακούγεται να συμφωνεί, ενώ ο γιατρός της επαναλαμβάνει ότι «εγώ δε θέλω τίποτα».

Μάλιστα, η ασθενής φαίνεται διατεθειμένη να του δώσει τα χρήματα εκείνη τη στιγμή, με τον γιατρό να της απαντά: «Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε εγώ».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ο γιατρός ζήτησε χρήματα από τον ασθενή «για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν».

Με ανάρτησή του, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε ο συγκεκριμένος γιατρός να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. 

 

 

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100 - 150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

