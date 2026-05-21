Ιδιαίτερα εξομολογητικός θα είναι ο Σωτήρης Κοντιζάς στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10.

Κάνοντας μια αναδρομή στα μαθητικά του χρόνια, ο γνωστός chef και κριτής θυμήθηκε την υπόσχεση που του είχε δώσει ο πατέρας του, σε περίπτωση που κατάφερνε να περάσει στις Πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο.

Όταν τελικά πέρασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, περίμενε με ανυπομονησία να οδηγήσει το σπορ αυτοκίνητο που του είχε τάξει ο πατέρας του. Ωστόσο, η στιγμή αυτή άργησε να έρθει, καθώς στην… εξίσωση μπήκε και ο αδερφός του, Κοσμάς.

«Μας είχε βάλει ένα “καρότο” ο πατέρας μας, ότι αν περάσω Αθήνα χωρίς φροντιστήρια θα μου έπαιρνε ένα σπορ αμάξι. Εγώ πέρασα. Πέρασα Αθήνα, πέρασα στο Πάντειο χωρίς φροντιστήριο. Περίμενα, λοιπόν, αυτή η υπόσχεση να υλοποιηθεί. Περνάνε τα χρόνια, όχι πολλά, δύο-τρία. Έρχεται η σειρά του αδερφού μου, οπότε κάπου σε αυτή την υπόσχεση μπαίνει και ο Κοσμάς. Μας πήρε τελικά, αλλά μας πήρε ένα αμάξι για να το μοιραζόμαστε», ακούγεται να λέει στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο.

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανοίγει την καρδιά του στο αποψινό επεισόδιο

Με χιουμοριστική διάθεση, ο Σωτήρης Κοντιζάς πρόσθεσε: «Εννοείται ευχαριστώ τον μπαμπά, αλλά να προσέχετε τι υποσχέσεις δίνετε στα παιδιά σας, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να το θυμούνται».

Τη δική του απολαυστική παρέμβαση έκανε και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, σχολιάζοντας με χιούμορ την ιστορία του συναδέλφου του: «Τόση ώρα δηλαδή δεν ακούμε μια ιστορία. Ψυχαναλύουμε, αυτοψυχαναλύεσαι και εμείς κάνουμε τους ακροατές για να μας πεις άλλη μια ιστορία για τον κύριο Βαγγέλη».

