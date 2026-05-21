Ιωάννα Τούνη: Τα «superfoods» που επιλέγει για το πρωινό της!

Με σωστή διατροφή και συστηματική άσκηση, παραμένει υγιής και fit

21.05.26 , 12:06
Fitness
Διατροφή και άσκηση, είναι το μυστικό της Ιωάννας Τούνη

Η Ιωάννα Τούνη προσέχει τη διατροφή της, και τη συνδυάζει με συστηματική άσκηση για να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση. Έχει δηλώσει μάλιστα στο παρελθόν ότι έχει αφαιρέσει τα επεξεργασμένα τρόφιμα από το πρόγραμμά της και ότι προτιμά τροφές οι οποίες δίνουν ενέργεια, χωρίς υπερβολικές ποσότητες λιπαρών.

Πρόσφατα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο intagram, ένα story που δείχνει το αγαπημένο της πρωινό. Αυτό περιέχει αυγά, μάνγκο, raspberrys και blueberries

Είναι όλες τροφές με υψηλή διατροφική αξία, ιδανικές για όσους θέλουν να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις μια έντονης ημέρας, αλλά και παράλληλα να γυμνάζονται συστηματικά.   

Τα οφέλη των scrambled eggs

Τα scrambled eggs αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για το πρωινό σας, καθώς συνδυάζουν υψηλή διατροφική αξία και ευκολία στην προετοιμασία. Παρέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας που βοηθούν στην ανάπτυξη των μυών και στον κορεσμό, διατηρώντας το αίσθημα πληρότητας για ώρες, ενώ παράλληλα Είναι πλούσια σε βιταμίνη Β12 και ριβοφλαβίνη, οι οποίες ενισχύουν το μεταβολισμό και την παραγωγή ενέργειας.

Τα οφέλη των Bluberries και των Rasberries

Τα blueberries (μύρτιλα) και τα raspberries (σμέουρα) είναι δύο από τις πιο ισχυρές υπερτροφές (superfoods). Αποτελούν εξαιρετικές πηγές φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών με εξαιρετικά χαμηλές θερμίδες, ενισχύοντας την υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και τη ρύθμιση του σακχάρου. Προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες, υποστηρίζουν τις γνωστικές λειτουργίες και βοηθούν στην επιβράδυνση της εξασθένησης της μνήμης λόγω γήρανσης.

Τα οφέλη του Μάνγκο

Το μάνγκο είναι ένα εξαιρετικά θρεπτικό τροπικό φρούτο, πλούσιο σε βιταμίνες (A, C, E, B6), κάλιο και αντιοξειδωτικά. Τα οφέλη του περιλαμβάνουν την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, τη βελτίωση της πέψης χάρη στα πεπτικά ένζυμα και τις φυτικές ίνες, και την προστασία του δέρματος από τη γήρανση. Είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης C και A, που βοηθούν στην άμυνα του οργανισμού και την πρόληψη των λοιμώξεων.

Ο συνδυασμός άσκησης και σωστής διατροφής

 

Πέρα από τη σωστή διατροφή, η Ιωάννα Τούνη, είναι γνωστό ότι γυμνάζεται συστηματικά και συχνά μοιράζεται συμβουλές fitness, με τους διαδικτυακούς της φίλους. Φροντίζει να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση συνδυάζοντας δυναμικές ασκήσεις ενδυνάμωσης με ασκήσεις ευεξίας, ενώ συχνά προσαρμόζει το πρόγραμμά της ώστε να περιλαμβάνει τον γιο της

Το πλάνο της περιλαμβάνει:

Ασκήσεις Ποδιών & Γλουτών:

Προτιμά ασκήσεις όπως Bulgarian splits (προβολές με το πίσω πόδι ανυψωμένο) με κλίση προς τα εμπρός και hip thrusts για ενδυνάμωση των γλουτών.

Pilates Reformer:

Χρησιμοποιεί το κρεβάτι Allegro 2 Reformer για βαθιά ενεργοποίηση του κορμού και ενδυνάμωση των κοιλιακών.

Προσαρμογή στην καθημερινότητα:

Κάνει πιλάτες ακόμη και στο σπίτι έχοντας τον μικρό Πάρη μαζί της, κερδίζοντας τον τίτλο της multitasking μαμάς

