Πηγή: New York Post

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 43χρονος Άαρον Νέλσον από το Ουισκόνσιν κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, Άλεξις, και την εξαφάνιση της σορού της.
  • Η Άλεξις θεωρείται αγνοούμενη πάνω από έναν χρόνο, με τελευταίο ίχνος της σε κάμερα ασφαλείας στις 29 Μαρτίου 2025.
  • Μετά την εξαφάνιση, ο Νέλσον αγόρασε μεγάλο κάδο απορριμμάτων και δημιούργησε νέο λογαριασμό στο Facebook ως 'χήρος'.
  • Γνώρισε νέα σύντροφο μέσω Tinder και της έκανε πρόταση γάμου με τη βέρα της αγνοούμενης συζύγου του.
  • Εξετάσεις έδειξαν ίχνη αίματος της Άλεξις στον κάδο απορριμμάτων, ο Νέλσον κρατείται με εγγύηση 1.000.000 δολαρίων.

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση ενός 43χρονου άνδρα από το Ουισκόνσιν, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του, εξαφάνισε τη σορό της και στη συνέχεια έκανε πρόταση γάμου στη νέα του σύντροφό του με τη βέρα της γυναίκας του που θεωρούταν αγνοούμενη. 

Σύμφωνα με τις Αρχές της κομητείας Ντοντζ, ο Άαρον Νέλσον συνελήφθη την Παρασκευή για τη δολοφονία και την εξαφάνιση της 38χρονης συζύγου του, Άλεξις Νέλσον, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί πάνω από έναν χρόνο. 

Το ζευγάρι είχε καταγραφεί για τελευταία φορά μαζί από κάμερες ασφαλείας στις 29 Μαρτίου 2025, σε ένα κατάστημα ψιλικών στην περιοχή Beaver Dam του Ουισκόνσιν, όπου διέμεναν. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, λίγο αργότερα το κινητό τηλέφωνο της Άλεξις φέρεται να μετακινήθηκε στην περιοχή Sun Prairie, περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι λίγο μετά την εξαφάνιση της συζύγου του, ο 43χρονος αγόρασε έναν μεγάλο κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 120 λίτρων. Παράλληλα, φέρεται να δημιούργησε νέο λογαριασμό στο Facebook με το όνομα «James Nelson», δηλώνοντας πως είναι… χήρος.

H γνωριμία μέσω Tinder και η πρόταση γάμου με τη βέρα της συζύγου του

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο 43χρονος δράστης γνώρισε μέσω Tinder μία νέα γυναίκα, με την οποία, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, συγκατοίκησαν μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί παρατήρησαν πως η νέα σύντροφός του φορούσε δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στην αγνοούμενη σύζυγό του.

Τον Ιούνιο οι Αρχές εντόπισαν τον κάδο απορριμμάτων στο σπίτι της νέας συντρόφου του 43χρονου. Εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν πως υπήρχαν ίχνη αίματος της Άλεξις Νέλσον, ενώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσε την οσμή της αποσύνθεσης ανθρώπινου σώματος σε αποθήκη του ακινήτου.

Παρά το γεγονός ότι η σορός της γυναίκας δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, ο Άαρον Νέλσον συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος. Κρατείται στις φυλακές της κομητείας Ντοντζ, ενώ το δικαστήριο όρισε εγγύηση ύψους 1.000.000 δολαρίων.

Η επόμενη δικάσιμος έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαΐου.

