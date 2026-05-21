Το υπουργείο Ανάπτυξης ολοκληρώνει την ανάπτυξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «PosoKanei», η οποία θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο «e-katanalotis» και φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά και την παρακολούθηση του κόστους βασικών αγαθών.

Χθες η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης που συνδέονται με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας, ενδεικτικό πως σύντομα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

