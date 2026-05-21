Σε ένα ακόμα τουρνουά, ξέφυγε η κατάσταση ανάμεσα στον Έλληνα τενίστα και τον πατέρα του

Τελειωμό δεν έχουν, όπως φαίνεται, οι «οικογενειακές ιστορίες» ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον πατέρα του. Για μία ακόμα φορά, οι δύο άνδρες είχαν έντονο φραστικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια αγώνα.

Αντιμετωπίζοντας τον Λέρνερ Τιέν, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, όντας δυσαρεστημένος από κάποια οδηγία που του δόθηκε, ανέδρασε έντονα και ακούστηκε να λέει αρκετές φορές «πού, γ@@@ το σπίτι σου».

Ο πατέρας του του απάντησε προσπαθώντας να δώσει εξηγήσεις, όμως η ένταση δεν εκτονώθηκε άμεσα, με τον τενίστα να παραμένει εκνευρισμένος, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε άσχημες εντυπώσεις

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες έρχονται σε φραστική αντιπαράθεση, καθώς οι σχέσεις τους έχουν περάσει από «χίλια κύματα» όλα αυτά τα χρόνια

Τα νεύρα, πάντως, δεν βοήθησαν τον Στέφανο, που τελικά ηττήθηκε στα δύο σετ από τον νεαρό Αμερικανό (Νο.20) και στρέφει το βλέμμα του στο Roland Garros.

