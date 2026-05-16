Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα στο Survivor

«Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα»

Σταύρος Φλώρος: «Μου ζήτησε μια προσευχή» - Συγκλονίζει η μητέρα του/ Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου στον Άγιο Δομίνικο.
  • Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.
  • Από τις 15 Μαΐου νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι και υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Στην ανάρτησή του ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του και ζήτησε προσευχές για την ανάρρωσή του.
  • Προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια και σπουδάζει Οικονομικά και Λογιστική.

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση στα social media έκανε ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στη θάλασσα, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Το περιστατικό προκάλεσε μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί του αστράγαλο.

Survivor: «Ο Θεός του χάρισε καλή ψυχολογία έως τώρα»

Από την Παρασκευή 15 /5, ο 22χρονος νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, όπου υποβάλλεται σε σειρά απαραίτητων χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση της υγείας του.

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν, πως γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους.

Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στον προσωπικό του λογαριασμό Instagram.

Survivor: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μάνος Μαλλιαρός

Η ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου: 

Σταύρος Φλώρος: Έκανε βουτιά για να γλιτώσει από το σκάφος που ερχόταν κατά πάνω του

Ο Σταύρος Φλώρος έχασε το αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια του reality. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ψάρευε μαζί με συμπαίκτη του και είχαν τη σημαδούρα μαζί τους, όταν ένα τουριστικό σκάφος κινήθηκε καταπάνω τους με ταχύτητα. 

Ο φίλος του Σταύρου το αντιλήφθηκε και του φώναξε. Ο νεαρός, για να σωθεί, έκανε βουτιά. Η προπέλα, όμως, τον χτύπησε στα πόδια. 

Ο Σταύρος προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια με 10 παιδιά. Πριν μπει στο Survivor, ασχολούνταν με τη μελισσοκομία και το ποδόσφαιρο, ενώ σπουδάζει Οικονομικά και Λογιστική. 

