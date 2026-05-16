Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη του μεγάλου τελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που φέτος διεξάγεται στη Βιέννη της Αυστρίας.

Λίγο μετά τις 22:00 ώρα Ελλάδας, στη σκηνή εμφανίστηκε ο περσινός νικητής, JJ, ο οποίος ερμήνευσε, μεταξύ άλλων, το τραγούδι «Wasted Love», το οποίο του χάρισε τη νίκη στη Eurovision 2025.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη παρέλαση των χωρών, με τους διαγωνιζόμενους να κάνουν την εμφάνισή τους με τη σειρά που θα διαγωνιστούν στον τελικό.

Ιδιαίτερα θερμό χειροκρότημα και έντονες επευφημίες απέσπασε ο Akylas, ο οποίος κρατούσε περήφανα την ελληνική σημαία.

Χαμογελαστός και ευδιάθετος, χαιρέτησε το κοινό που βρισκόταν στο Wiener Stadthalle, αλλά και τους τηλεθεατές, οι οποίοι ανυπομονούν να τον απολαύσουν επί σκηνής με το «Ferto».