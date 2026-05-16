Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη σουηδική συμμετοχή λίγο μετά το τέλος της χθεσινοβραδινής γενικής πρόβας, ενόψει του αποψινού μεγάλου τελικού της Eurovision 2026.

Η 24χρονη εκπρόσωπος της Σουηδίας, Felicia, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Green Room, με συμπτώματα ζάλης και δυσφορίας.

Στιγμιότυπο από την εμφάνιση της Felicia στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026 / AP Images - Martin Meissner

Αφού αποχώρησε και κατευθύνθηκε προς το καμαρίνι της, κατέρρευσε και λιποθύμησε, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας της διοργάνωσης, η οποία έσπευσε στο σημείο για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, Λότα Φούρεμπεκ, η λιποθυμία αποδίδεται σε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης, η οποία προκλήθηκε από την έντονη ζέστη στον χώρο, την αφυδάτωση, την εξάντληση, αλλά και το ιδιαίτερα εφαρμοστό σκηνικό outfit που φορά η Felicia κατά την ερμηνεία του τραγουδιού «My System».

Για τους παραπάνω λόγους, οι γιατροί χρειάστηκε να της χορηγήσουν υγρά για ενυδάτωση. Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο της, προκειμένου να ξεκουραστεί και να αναρρώσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται κανονικά να εμφανιστεί απόψε στη σκηνή του μεγάλου τελικού.