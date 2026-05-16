Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη σουηδική συμμετοχή λίγο μετά το τέλος της χθεσινοβραδινής γενικής πρόβας, ενόψει του αποψινού μεγάλου τελικού της Eurovision 2026.
Η 24χρονη εκπρόσωπος της Σουηδίας, Felicia, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Green Room, με συμπτώματα ζάλης και δυσφορίας.
Αφού αποχώρησε και κατευθύνθηκε προς το καμαρίνι της, κατέρρευσε και λιποθύμησε, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας της διοργάνωσης, η οποία έσπευσε στο σημείο για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, Λότα Φούρεμπεκ, η λιποθυμία αποδίδεται σε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης, η οποία προκλήθηκε από την έντονη ζέστη στον χώρο, την αφυδάτωση, την εξάντληση, αλλά και το ιδιαίτερα εφαρμοστό σκηνικό outfit που φορά η Felicia κατά την ερμηνεία του τραγουδιού «My System».
Για τους παραπάνω λόγους, οι γιατροί χρειάστηκε να της χορηγήσουν υγρά για ενυδάτωση. Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο της, προκειμένου να ξεκουραστεί και να αναρρώσει.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται κανονικά να εμφανιστεί απόψε στη σκηνή του μεγάλου τελικού.
